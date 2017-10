Zvolen a Detva budú pre opravy trafostaníc bez elektriny

Ilustračné foto Foto: TASR/KR PZ v Nitre Foto: TASR/KR PZ v Nitre

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 9. októbra (TASR) - Od utorka 10. októbra do štvrtka 12. októbra pocíti odstávku elektriny postupne viac ako 2000 odberných miest zo zvolenskej časti Tepličky. Prúd nepôjde v týchto dňoch od 7.15 h do 13.30 h. Dotknutí odberatelia pritom nebudú bez prúdu naraz počas všetkých troch dní, ale priebežne a každý tak bude bez prúdu len jeden deň.Ako TASR informoval hovorca Stredoslovenskej energetiky - Distribúcie Miroslav Gejdoš, dôvodom odstávky sú plánované revízie a opravy niekoľkých trafostaníc v správe SSE-D.priblížil hovorca.Z rovnakého dôvodu nepôjde v utorok 10. októbra a v stredu 11. októbra elektrina ani v niektorých uliciach Detvy. Dokopy to pocíti takmer 1000 odberných miest, najmä v Detve - Sídlisku a v priľahlých uliciach. Aj tu naplánovali energetici odstávku počas obidvoch dní od 7.15 h do 13.30 h.pripomenul Gejdoš. Ako dodal, pracovníci SSE-D vynaložia maximálne úsilie, aby dodávku elektriny obnovili hneď, ako to bude možné.Kompletný zoznam všetkých odberateľov zasiahnutých odstávkami a ich presný rozpis je na internetovej stránke Stredoslovenskej energetiky – Distribúcie www.sse-d.sk v časti Plánované odstávky.Spoločnosť SSE-D zabezpečuje distribúciu elektriny na území Banskobystrického, Žilinského a časti Trenčianskeho kraja. Prevádzkuje takmer 35.000 kilometrov elektrického vedenia, ktoré napája zhruba 740.000 domácností a firiem.