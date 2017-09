Zvolen chce dokončiť námestie sám, odkúpi preto pôvodný projekt

Zvolen. Ilustračná snímka. Foto: TASR/Vladimír Benko Foto: TASR/Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 27. septembra (TASR) - Mesto Zvolen chce odkúpiť od spoločnosti, ktorá mala dostavať Námestie SNP, ale medzičasom sa dostala do konkurzu, projektovú dokumentáciu, aby mohlo samo pokračovať vo výstavbe. Mestskí poslanci na ostatnom zasadaní schválili na to približne 24.000 eur.Ako pre TASR uviedla primátorka Lenka Balkovičová, projektovú dokumentáciu už nevlastní ani spoločnosť VAV Invest, ktorá mala pôvodne túto časť námestia stavať, ale iná spoločnosť, ktorej ju po tom, ako sa sama dostala do konkurzu, predala.Mesto si hneď ako získa dokumentáciu, chce dať naceniť náklady, spojené s dostavbou, aby si dokázalo naplánovať postupnosť krokov, a to aj v súvislosti s ďalšími veľkými investíciami, ktoré ho v budúcnosti čakajú, ako je napríklad projekt športovo-relaxačnej zóny na Barinách.Podľa primátorky by sa však mali najskôr v tejto časti námestia, kde sa nachádza aj rozsiahly Štúrov park, zrekonštruovať cesty a chodníky.