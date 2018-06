Zvolen sa dohodol na spolupráci s trojicou Roman, Holovič a Zuzin

Peter Zuzin (vľavo). Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zvolen 8. júna (TASR) - Účastník Tipsport Ligy HKM Zvolen sa pred začiatkom novej sezóny dohodol na spolupráci s trojicou hokejistov. Pod Pustým hradom budú pôsobiť obranca Michal Roman a útočníci Peter Zuzin a Marcel Holovič. Uviedla to oficiálna webová stránka "rytierov".Zuzin sa vrátil do Zvolena po roku, v minulej sezóne nazbieral v drese Sokola Krasnojarsk v ruskej Vyššej lige (VHL) 60 zápasov s bilanciou 16 gólov a 8 asistencií. Holovič hral v sezóne 2017/18 v Žiline, v drese "vlkov" odohral 53 zápasov a nazbieral 21 bodov (10+11). Zo Žiliny prišiel aj obranca Roman, ktorý si vlani obliekol v jednom zápase aj dres Slovenska. Pod Dubňom odohral 61 zápasov vrátane play off, na konte mal tri asistencie.