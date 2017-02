Zvolen sa zapája do projektu na riešenie nezamestnanosti mladých

Ilustračná snímka Foto: TASR Foto: TASR

Zvolen 2. februára (TASR) - Zvolen sa zapojil do projektu neziskovej organizácie Epic na riešenie nezamestnanosti mladých. Hlavnou myšlienkou je, aby do štyroch mesiacov od ukončenia vzdelávania dostal každý mladý človek ponuku na prvé pracovné umiestnenie i pracovnú skúsenosť.povedala na nedávnom stretnutí vo Zvolene regionálna koordinátorka Epic pre Európu Mária Nádaždyová. Ide o vážny problém, lebo podľa štatistík bude Slovensko v roku 2040 najstarším európskym štátom.konštatovala Nádaždyová. Preto je kvalitná práca s mladými ľuďmi – na školách, aj mimo škôl - v zmysle ich podpory a prípravy na pracovný život kľúčová.pripomenula.dodala.Projekt prináša mestu aj ďalšiu výhodu. Zvolen bude spolupracovať s fínskym partnerom, mestom Turku. Fíni sú totiž na špičke vo výsledkoch vzdelávania a so zárukami pre mladých ľudí majú skúsenosti viac ako 11 rokov.Zvolen bude miestom, kde vzniknutá pracovná skupina, pozostávajúca aktuálne zo 40 členov, bude hľadať systémové riešenia na problém nezamestnanosti mladých ľudí v regióne a na aplikáciu programu Záruky pre mladých. Celý projekt by mal trvať do augusta 2019 a Zvolenu by okrem konkrétnych výstupov mohol priniesť aj financie na realizáciu rôznych projektov.uviedla k projektu primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.