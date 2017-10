Zvolen ukončil zmluvu s Climiem, na jeho miesto by mal prísť Nieminen

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zvolen 22. októbra (TASR) - Matt Climie v nedeľu skončil v tipsportligovom klube HKM Zvolen. Ako informuje klubová stránka, kanadský hokejový brankár požiadal o zrušenie svojho kontraktu pod Pustým hradom. Na jeho miesto by mohol prísť Fín Jani Nieminen.píše sa v stanovisku klubu.Tridsaťštyriročný brankár odohral v Tipsport lige 11 duelov s bilanciou 2,59 gólov na zápas a 90,9% úspešnosťou zákrokov.Zvolen chce na jeho miesto angažovať o štyri roky mladšieho Fína Janiho Nieminena, ktorý v uplynulej sezóne pôsobil v tíme Fischtown Pinguins v nemeckej DEL. Fínsky brankár pricestoval do Zvolena v sobotu večer a s novými spoluhráčmi sa zoznámil na nedeľňajšom dopoludňajšom rozkorčuľovaní. O jeho definitívnom angažovaní by sa podľa slov športového riaditeľa HKM Miroslava Kleina malo rozhodnúť v priebehu budúceho týždňa.uviedol Klein.Nedeľňajší súboj 14. kola na ľade Popradu odchytá Marek Šimko.