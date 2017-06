Zvolenčania v kampani Do práce na bicykli najazdili vyše 13.652 km

Ilustračná snímka Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zvolen 15. júna (TASR) - Dohromady 31 tímov sa tento rok vo Zvolene aktívne zapojilo do kampane Do práce na bicykli. Spolu najazdili vyše 13.652 kilometrov. Obyvatelia mesta tak boli oproti roku 2016 menej aktívni, keď vtedy jazdilo do práce o šesť tímov viac.zhodnotil podujatie koordinátor kampane vo Zvolene Marek Rojík.Najlepšie podľa neho dopadli tímy jazdcov z Ministerstva obrany SR, Bučiny DDD, spoločnosti Fagor Ederlan Slovensko, z SPPP či Železničnej spoločnosti Slovensko.pripomenul.Bicykel je podľa Rojíka výborný dopravný prostriedok na prepravu po Zvolene, ktorý leží z väčšej časti na rovine. Ako však upozornil, na prejazd námestím majú cyklisti opäť používať určený cyklochodník, pretože dočasné otvorenie námestia pre potreby kampane sa už skončilo.Tento rok sa do kampane na podporu cyklodopravy zapojilo 74 slovenských miest a obcí. Cyklisti najazdili spolu takmer 1,11 milióna kilometrov, čím ušetrili vyše 314.774 kilogramov CO2.