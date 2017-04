Zvolenčanka skúma vplyv inváznych druhov lienok na pôvodnú populáciu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 27. apríla (TASR) - Napríklad aj vplyv inváznych druhov lienok na populáciu u nás známych pôvodných druhov, skúmala v ostatných rokoch študentka 4. ročníka doktorandského štúdia na Fakulte ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity (TU) vo Zvolene Sandra Viglášová. Výsledky na Slovensku ojedinelého výskumu, ktorý je zahrnutý v jej záverečnej doktorandskej práci, priblížila dnes študentom zvolenského gymnázia.Viglášová skúmala lienky vo viacerých európskych krajinách. Okrem Slovenska napríklad aj vo Veľkej Británii a Českej republike. Venuje sa ich ekológii, mapovaniu a sleduje, ako na ich výskyt vplývajú aj nepôvodné druhy. S tými sa vďaka globálnemu obchodu a klimatickej zmene stretávame čoraz častejšie. A práve vďaka obchodu sa k nám dostala aj lienka východná, ktorá má domovinu v ďalej Ázii.hovorí.Ešte v druhej polovici 20. storočia bolo na Slovensku známych okolo 80 pôvodných druhov lienok, pričom k najznámejším patrí lienka sedembodková, v minulosti aj lienka dvojbodková. Dnes ich je 84, ktoré sú rozšírené o niektoré novoobjavené druhy a práve o inváznu lienku východnú.Práve tento druh nepôvodnej lienky začal v posledných rokoch spôsobovať nemalé problémy najmä pestovateľom ovocia či hrozna.pripomína. V neposlednom rade spôsobuje problémy aj ľudom, pretože vo veľkých množstvách nalietava do domov a bytov, so snahou zazimovať sa. Podľa Viglášovej je zaujímavé, že táto lienka je u nás častejšie zaznamenávaná v mestách a v dedinách ako v otvorenej prírode.K obľúbeným činnostiam Sandry Viglášovej patrí popri vedeckom výskume aj popularizácia získaných poznatkov a zapájanie širokej verejnosti do zberu údajov, využiteľných aj vo výskume. S týmto cieľom založila v roku 2015 facebookovú stránku pod názvom Lienky Slovenska – Ladybirds of Slovakia. Z jej podnetu vznikla tiež facebooková stránka Ústavu ekológie lesa SAV, ktorú spravuje a napĺňa.