Zvolenskí hasiči vyťahovali koňa z poldruha metra hlbokého jarku

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. apríla (TASR) - Hasiči zo Zvolena zasahovali dnes v Bakovej Jame (okres Zvolen), kde do približne jeden a pol metra hlbokého jarku spadol kôň. Podarilo sa im ho vyslobodiť.Pri technickom zásahu hasiči navrstvili do jarku balíky slamy. Pomocou nich koňa vyviedli von a odovzdali majiteľovi, priblížila Zuzana Farkasová z komunikačného oddelenia Prezídia Hasičského a záchranného zboru SR.Kôň pri páde do jarku utrpel poranenie zadnej nohy, doplnila Farkasová.