Zvolenskí poslanci zobrali na vedomie štúdiu využitia časti Bariny

Ilustračné foto. Foto: TASR/Tomáš Doboš Foto: TASR/Tomáš Doboš

Zvolen 25. septembra (TASR) - Zvolenskí poslanci dnes zobrali na vedomie urbanistickú štúdiu Zvolen, Západ - Bariny, ktorá dáva predpoklady pre ďalší rozvoj tohto rozsiahleho mestského územia. Za návrh hlasovalo 12 z 19 prítomných poslancov.Mesto chce v lokalite vybudovať veľký športovo-rekreačný areál, kde by mali v budúcnosti vyrásť kúpalisko, plaváreň, 400-metrová atletická dráha, ihrisko na malý i veľký futbal, in-line korčuliarska dráha a tiež obytné domy a parkoviská.Hlasovaniu predchádzala búrlivá diskusia, počas ktorej svoje názory vyjadrovali zástupcovia samosprávy, poslanecké tábory i niektorí dotknutí vlastníci pozemkov, pričom nechýbali ani osobné invektívy.Niektorí poslanci poukazovali napríklad na to, že taká rozsiahla budúca investícia mesta by mala mať aj štúdiu realizovateľnosti. Časť poslancov tiež chcela, aby štúdia bola z rokovania stiahnutá a aby bola opätovne prerokovaná v komisii dopravy a po zapracovaní všetkých pripomienok opäť predložená na októbrové zastupiteľstvo. Väčšiu časť poslaneckého zboru však štúdia zaujala a nakoniec ju aj odobrili.Bariny ležia vedľa sídliska Západ. Plochu dlhé roky využívali psičkári a pred časom aj futbalisti tamojšieho futbalového klubu TJ Elán.uviedla pre TASR primátorka mesta Lenka Balkovičová.približuje predkladanú víziu hlavný architekt mesta Peter Kašša.Areál je podľa zástupcov mesta možné využiť aj ďalším spôsobom. Tamojšie sídlisko sa totiž borí s pretlakom parkujúcich áut. Nové parkoviská však už nie je kde stavať.