Zvolenský magistrát sa v ankete pýta občanov na problémy i pozitíva

Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász Ilustračné foto Foto: TASR/Tomáš Halász

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zvolen 2. júna (TASR) - Vo Zvolene prostredníctvom mestských novín opäť po roku distribuujú dotazníky, ktoré majú magistrátu priblížiť spokojnosť či nespokojnosť občanov v rôznych oblastiach.„Vedenie mesta má snahu zbierať podnety, ktoré by mohli viesť k zvýšeniu kvality služieb samosprávy. K tomu sa zaviazalo v politike kvality. Dotazníkový prieskum je jednou z foriem zisťovania spokojnosti občanov, ktorý využívame jednak v rámci zavedeného systému manažérstva kvality, jednak pri hodnotení programu rozvoja mesta,“ hovorí Dagmar Weisová z odboru rozvoja mesta.Mesto v prieskume každý rok sleduje, ako sa vyvíja situácia v 16 strategických oblastiach, ako sú napríklad vzdelávanie, kultúra, sociálne služby, cestovný ruch, doprava, životné prostredie a iné. „Čím viac odpovedí získame, tým relevantnejšie budú výsledky prieskumu“ hovorí primátorka Lenka Balkovičová.Obyvatelia Zvolena môžu vyjadriť svoj názor od 1. do 30. júna. Dotazník nie je len vo Zvolenských novinách, ale je dostupný aj na mestskom úrade či v informačnom centre, alebo ho môžu vyplniť elektronicky, prostredníctvom online dotazníka na stránke mesta. „Odpovede respondentov budú vyhodnotené anonymne, takže občania nemusia mať obavy vyjadriť svoj názor,“ dodáva Weisová.Okrem známkovania môžu občania napísať aj konkrétnu pripomienku či návrh na zmenu. Traja z respondentov získajú vecné ceny, monografiu a večeru s primátorkou.Vlani sa do ankety zapojilo 100 ľudí. Respondenti ohodnotili celkovú spokojnosť so službami samosprávy mesta priemernou známkou 2,11. Najlepšie hodnotenie získali oblasti „Voľný čas“ a „Kultúra“. Najhoršie bola hodnotená oblasť „Dopravná infraštruktúra“.