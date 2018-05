Zvolenský ženský klub má 20 rokov, z 12 členiek sa rozrástol na 150

Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván Ilustračná snímka. Foto: TASR František Iván

Zvolen 3. mája (TASR) - Zvolenský ženský klub (ZŽK), ktorý aktuálne združuje približne 150 žien, oslavuje v týchto dňoch 20 rokov svojej existencie. Už dve dekády poskytuje priestor ženám, ktoré chcú tráviť svoj voľný čas aktívne.V roku 1998 zakladalo klub prvých 12 členiek, ktorým vo Zvolene chýbal priestor pre spoločné stretnutia. "Chceli sme sa vzdelávať v rôznych oblastiach a tvoriť. Zároveň sme do mesta chceli priniesť nové možnosti pre všetky ženy, ktoré pociťovali rovnaké potreby ako my," hovorí pri príležitosti výročia predsedníčka ZŽK Darina Kvetanová.V prvých rokoch činnosti sa zvolenským ženám podarilo zorganizovať v spolupráci s úradom práce tábory pre deti zo sociálne slabších rodín. Pripravili tiež dielne pre nezamestnané ženy, ktoré si ich absolvovaním otvorili nové možnosti pri hľadaní práce. Členky ZŽK zároveň spoznávali prácu študentov a absolventov strednej školy hotelových služieb, program pre klub pripravovali kaderníčky, krajčírky aj cukrárky."Hľadali sme témy, ktoré sa nás týkajú, ktoré nás zaujímajú a ktoré nám pomôžu v osobnom rozvoji. Boli sme zvedavé, ako sa správne nalíčiť, ako skrotiť šijací stroj, ako pripraviť občerstvenie na oslavu alebo ako zvládnuť aranžmány do domácnosti," objasňuje Kvetanová.Témou aktuálnych stretnutí ZŽK sú zdravie a životný štýl, ale aj kultúra a cestovanie. Členky spoznávajú život a tradície v okolitých obciach, ich cesty však neraz smerujú aj do zahraničia. "Najväčší prínos klubu vidím v tom, že v sebe máme vzájomnú oporu. Vytvorili sa medzi nami silné priateľstvá, mnohé ženy spolu trávia čas aj mimo našich stretnutí. A práve o to ide," dodáva predsedníčka klubu.Do klubu však prichádzajú aj ženy, ktoré z rôznych dôvodov zostali samy a strácajú motiváciu do ďalšieho života. Pri aktivitách nachádzajú nové priateľky, s ktorými sa vedia porozprávať a zabaviť. Klub je podľa predsedníčky otvorený pre každú ženu, ktorá chce niekam patriť a túži mať pestrejší život. Jeho aktivity podporuje Banskobystrický samosprávny kraj, v minulosti aj mesto Zvolen.