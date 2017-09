Zvolenu sa podľa občanov tento rok najviac darí v školstve

Základná škola na Hrnčiarskej ulici vo Zvolene, ilustračné foto ilustračné foto Foto: FOTO TASR - Jozef Poliak

Zvolen 18. septembra (TASR) - Na priemernú známku 2,43 ohodnotili obyvatelia Zvolena v tohtoročnom prieskume spokojnosti služby tamojšej samosprávy. Vlani pritom mesto dostalo priemernú známku 2,11. Tento rok mestské služby hodnotilo dohromady 350 občanov. Prvýkrát išlo o reprezentatívny prieskum. Prostredníctvom dotazníka ľudia hodnotili známkou od 1 do 5 činnosti v 16 oblastiach.hovorí Dagmar Weisová z odboru rozvoja mesta.dodáva.S celkovo najlepším hodnotením v prieskume skončili oblasti vzdelávanie (2,07), sociálne služby (2,13), mládež (2,18) a technická infraštruktúra (2,18). Najhoršie v hodnotení dopadli dopravná infraštruktúra (2,97), šport (2,81) a tretie od konca bolo zdravotníctvo so známkou 2,73.pripomína Weisová.Okrem známok samospráva v prieskume od občanov získala aj slovné hodnotenie. Na otázku, čo sa za posledný rok zlepšilo, odpovedalo 132 občanov.hovorí Weisová.Na otázku, čo sa v meste za posledný rok zhoršilo, odpovedalo 112 občanov. Najviac boli nespokojní s riešením parkovania a údržbou mestskej zelene. Občania však podľa Weisovej nie sú jednotní – kým jedni chvália čistotu a údržbu, druhí to isté kritizujú. Pri otázke, čo im v meste chýba, odpovedali: kúpalisko, plaváreň, cyklotrasy či parkoviská.“ povedala primátorka Lenka Balkovičová.