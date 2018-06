Zvolili piatich nových nestálych členov Bezpečnostnej rady OSN

Členovia Bezpečnostnej rady OSN, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 8. júna (TASR) - Päť nestálych členov Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN), ktorí v nej budú pôsobiť dva roky, a to od 1. januára 2019, zvolili v piatok v New Yorku - sídle svetovej organizácie.Belgicko, Juhoafrická republika, Dominikánska republika, Indonézia a Nemecko nahradia v rokoch 2019-2012 v BR OSN Bolíviu, Etiópiu, Holandsko, Kazachstan a Švédsko, ktorým v posledný decembrový deň roku 2018 vyprší ich dvojročný mandát.Rozhodlo o tom hlasovanie predstaviteľov viac ako 190 členských štátov, vyplýva z informácií svetových tlačových agentúr.Päticu nových nestálych členov doplní päť krajín, ktoré zostávajú nestálymi členmi aj po ďalší rok, a to Kuvajt, Pobrežie Slonoviny, Poľsko, Peru a Rovníková Guinea, ako aj pätica veľmocí - stálych členov BR OSN - Čína, Francúzsko, Rusko, USA a Veľká Británia, ktoré disponujú pri prijímaní rozhodnutí právom veta.O väčšine nových nestálych členov bolo jasno už na základe odporúčaní. Štyri kandidátske štáty vrátane Belgicka a Nemecka podporilo pri hlasovaní viac ako 180 krajín. Iba Indonézia si kreslo vybojovala vďaka väčšiemu počtu hlasov (144) v súboji s Maldivami (46).