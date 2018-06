Zvýhodnený úver môžu získať už aj neziskovky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 20. júna (TASR) - Vďaka programu Európskej únie (EÚ) môžu získať zvýhodnený úver aj neziskové organizácie a subjekty sociálnej ekonomiky, ktoré mali doteraz limitované možnosti, ako získať financie na svoje projekty. Nová záruka pre sociálne podnikanie, ktorú uzatvoril Európsky investičný fond (EIF) s bankovou skupinou Erste, umožní získať úver so zvýhodnenou sadzbou a bez nutnosti zakladať majetok organizácie. Môžu oň požiadať v Slovenskej sporiteľni.Zmluva o záruke pre sociálne podnikanie, ktorú skupina Erste uzatvorila s EIF v rámci programuEaSI, umožňuje žiadateľom počas nasledujúcich piatich rokov získať úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Financovanie bude možné získať až do výšky 500.000 eur. Túto novú formu financovania umožnil Európsky fond pre strategické investície (EFSI), kľúčový pilier Investičného plánu pre Európu (tzv. Junckerov plán).Z celkového 50-miliónového objemu záruky určenej pre všetkých sedem krajín, v ktorých skupina Erste pôsobí (Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko, Srbsko), je pre Slovensko predbežne vyhradená takmer celá tretina – 16 miliónov eur.Vďaka záruke budú môcť banky skupiny Erste, vrátane Slovenskej sporiteľne, financovať inovatívne, sociálne orientované organizácie aktívne v oblastiach vzdelávania, zdravotníctva, sociálnych služieb či zamestnávania znevýhodnených, marginalizovaných alebo zraniteľných skupín obyvateľstva.Systém záruk EaSI bol spustený v júni 2015 a je financovaný Európskou komisiou a riadený Európskym investičným fondom. Sociálne podniky, ktoré chcú požiadať o úver v rámci EaSI, môžu kontaktovať pobočky Erste Bank Group v jednej zo siedmich krajín. EIF neposkytuje priamu finančnú podporu podnikom, ale implementuje nástroj prostredníctvom miestnych finančných sprostredkovateľov, ako sú spoločnosti poskytujúce mikropôžičky, sociálne finančné a záručné inštitúcie, ako aj banky pôsobiace v celej EÚ 28 a v ďalších krajinách, ktoré sa zúčastňujú na programe EaSI.