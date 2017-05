Zvýšenie príspevku dobrovoľným vojakom ukončilo 1. rokovací deň

Pohľad na budovu Národnej rady SR v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Funtál Foto: TASR - Pavol Funtál

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) - Zvýšenie finančného príspevku pre dobrovoľných vojakov približne o 200 eur či skrátenie trvania výcviku z 12 na 11 týždňov. To prináša novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave, o ktorej poslanci rokovali v závere prvého rokovacieho dňa 17. schôdze.Zmeny v právnej norme vyplynuli z analýzy pilotného projektu, do ktorej bolo zapracované aj jeho hodnotenie z pohľadu prvých úspešných absolventov. Pilotný projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy ukončilo 31 absolventov.V rámci pilotného projektu dostávali dobrovoľníci príspevok 2,25 percenta zo sumy životného minima za každý deň. Po novom to bude 3,75 percenta. V súčasnosti je životné minimum na úrovni 198,09 eura na mesiac. "" skonštatoval minister obrany Peter Gajdoš (nom. SNS).S výcvikom ďalších dobrovoľných vojakov rezort obrany začne ihneď po nadobudnutí účinnosti novely zákona, ktorá je navrhovaná na 1. júla 2017. Rezort obrany chce ročne vycvičiť približne 150 dobrovoľných vojakov. Gajdoš verí, že novela zatraktívni dobrovoľnú vojenskú prípravu pre mladých ľudí a pomôže plniť hlavný cieľ - tvoriť zálohy OS SR.Projekt dobrovoľnej vojenskej prípravy je určený pre ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.V rámci výcviku získa absolvent základné vedomosti a zručnosti napríklad z taktiky, streľby z ručných zbraní, orientácie v teréne, zdravotníckej prípravy, topografickej prípravy. Zároveň tiež dosiahne vyššiu fyzickú a psychickú pripravenosť, sebadisciplínu a lepšie zvládne stresové a záťažové situácie. Počas odborného výcviku získa absolvent vedomosti z jednej z odborností strelec, ženista, odmorovač a spojár.