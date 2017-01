Zvyšovanie ťažby v USA tlačí na ceny ropy

Na nedatovanej snímke je podmorský vrt zemného plynu Tamar Lease, asi 90 km od Haify v severnom Izraeli. Izrael pripravuje štátny investičný fond, ktorý by sprevádzkoval ťažbu v tomto bohatom nálezisku Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 9. januára (TASR) - Ceny ropy klesli o viac než 2 %. Situáciu ovplyvnili najmä signály, že produkcia ropy v USA rastie. To malo na trhy väčší vplyv než optimizmus, že štáty Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a niektorí producenti mimo kartelu dodržiavajú uzatvorenú dohodu o obmedzení ťažby.Podľa údajov spoločnosti Baker Hughes americké ropné firmy minulý týždeň zvýšili počet aktívnych ťažobných zariadení na 529. To znamená rast počtu týchto zariadení už 10. týždeň po sebe, čo signalizuje zvyšovanie produkcie. Podľa analytikov z britskej banky Barclays je možné, že počet zariadení sa do konca roka zvýši na 850 až 875. V takom prípade nebude mať úsilie OPEC a ďalších producentov taký efekt, s akým sa počítalo.Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s marcovým kontraktom klesla do 18.22 h SEČ o 1,61 USD na 55,49 USD (52,77 eur) za barel (159 litrov). Výrazne klesla aj cena americkej ropy WTI s dodávkou vo februári. Do 18.22 h SEČ dosiahla 52,45 USD/barel, čo znamená pokles o 1,54 USD.