Zvyšuje sa odhalenosť pokusov pri poistných podvodoch

Havarovaný automobil na diaľnici, archívna snímka. Foto: KR HaZZ v Trnave Foto: KR HaZZ v Trnave

Bratislava 9. februára (TASR) - Viaceré opatrenia, ktoré v boji proti poisťovacím podvodom zaviedla Allianz – Slovenská poisťovňa v minulom roku, napomohli zvýšeniu úspešnosti odhalenia podvodov na úroveň 96 %. Oproti predchádzajúcemu roku je to nárast o ďalšie 3 %. Uviedli to dnes v Bratislave na stretnutí s novinármi predstavitelia poisťovne.vyčíslila vedúca oddelenia kontroly a špeciálnych činností Allianz – SP Jaroslava Zemanová.Najviac podozrivých prípadov, približne polovica, bola opäť z poistenia vozidiel, a to z havarijného aj povinného zmluvného poistenia. Experti poisťovne zachytili 927 podozrivých prípadov a po ich preverení odhalili pokusy o podvod za 1,59 milióna eur. V poistení privátneho majetku prešetrili 660 podozrivých škôd a odhalili podvody za vyše 380.000 eur. V rámci životného poistenia poisťovňa preverila 129 podozrivých škôd, kde suma odhalených podvodov prevýšila 75.000 eur.Okrem preverovania nahlásených podozrivých prípadov sa poisťovňa zamerala minulý rok na viaceré preventívne opatrenia, ktoré by pomohli predchádzať podvodom. Niektoré poistné zmluvy totiž vykazujú známky účelového poistenia s cieľom získať neoprávnené plnenie z nahlásenej škody, ktorá vznikne väčšinou veľmi skoro po uzatvorení zmluvy. Ide o špecifický druh podvodu, známy aj ako podvod pri upisovaní rizika. V minulom roku sa poisťovňa špeciálne zamerala najmä na havarijné poistenie vozidiel, keď zaviedla obhliadku poškodení jazdených vozidiel pri vstupe do poistenia., skonštatoval vedúci skupiny špeciálnych činností Allianz – SP Vojtech Kosík. Za poškodené bolo pritom považované vozidlo s predpokladaným nákladom na opravu vyšším ako 100 eur. Až 10 % z týchto poškodených vozidiel bolo poškodených tak, že náklady na ich opravu by presiahli 1000 eur. Zavedenie preventívnych opatrení prinieslo výsledky aj v životnom poistení. Začali sa komplexnejšie skúmať predložené lekárske správy a röntgenové snímky pri úrazoch, ktoré sú z pohľadu podvodov najrizikovejšie. V prípade potreby využíva poisťovňa aj vlastného posudkového lekára. Vďaka tomu počet nahlásených podozrivých úrazov, najmä mäkkých tkanív, klesol o 60 %.Úrazy však naďalej prevládajú medzi podozrivými škodami v životnom poistení. Zaznamenaných bolo aj niekoľko prípadov neoprávneného požadovania odškodnenia za chirurgický úkon, ktorý nebol vykonaný, vyskytli sa aj prípady neoprávnene požadovanej úhrady plnenia za PN-ku v prípade choroby, ktorá vznikla pred dátumom vzniku poistenia.Z regionálneho hľadiska sa v roku 2016 najviac podozrivých prípadov vyskytlo opäť v Žilinskom a Banskobystrickom kraji, kde poisťovňa odhalila podvody za takmer 3,2 milióna eur. Na druhom mieste s počtom šetrení aj sumou odhalenej hodnoty skončil Nitriansky a Trenčiansky kraj, nasledoval Košický a Prešovský kraj a najmenej podozrení sa tentoraz vyskytlo v Bratislavskom a Trnavskom kraji.Poisťovne si pochvaľujú skutočnosť, že novela zákona o poisťovníctve umožnila zriadiť register poistných udalostí, ktorý funguje od 1. januára tohto roka. Register, ktorý spravuje Slovenská asociácia poisťovní (SLASPO), umožňuje jednotlivým poisťovniam nahliadnuť do rôznych škodových udalostí a získať potrebné informácie.