Zvyšuje sa záujem o pracovníkov s maturitou

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. augusta (TASR) - Trh práce sa v súčasnosti neustále rozrastá. Pracovné príležitosti však nepribúdajú pre všetky skupiny uchádzačov rovnako. Údaje z pracovného portálu Profesia.sk ukazujú, že počet pracovných miest s minimálnou požiadavkou stredoškolského vzdelania stúpa omnoho rýchlejšie, ako množstvo pozícií, na ktoré treba vysokoškolský titul.Pracovných miest je neustále viac. Dokazuje to napríklad aj fakt, že vlani pribudlo na Profesia.sk medziročne o zhruba 15 % viac inzerátov.Počet voľných miest, na ktoré stačí stredná škola je vyšší, ako pracovné príležitosti s požiadavkou vysokoškolského vzdelania. V 1. polroku 2017 išlo o 87.396 ponúk.Počet pozícií, ktoré sú vhodné pre vysokoškolsky vzdelaných ľudí, narástol pomalšie, a to o 1,2 %. Za tým, že stredoškolské pozície rastú omnoho rýchlejšie, môže byť však aj fakt, že zamestnávatelia znižujú svoje nároky. Zohnať zamestnanca do firmy je totiž neustále zložitejšie.Z celkového počtu 136.675 pracovných ponúk v 1. polroku 2017 vyžadovalo iba 18,5 % vysokoškolské vzdelanie. Podiel takýchto ponúk sa tak neustále znižuje. Vlani to bolo 20 %, v roku 2015 išlo o 24 %.Zamestnávatelia na Slovensku hľadajú najčastejšie ľudí so stredoškolským vzdelaním na pozície administratívneho pracovníka, obchodného zástupcu, odborného predajcu, účtovníka. V inzerovaných ponukách však stačí maturita aj na pozície klientskeho pracovníka, asistenta, či finančného poradcu.Každoročné analýzy portálu Profesia.sk však ukazujú, že na pomerne veľké množstvo stredoškolských pozícií reagujú aj vysokoškolsky vzdelaní ľudia. Vlani absolventi filozofie, prírodných vied, pedagogiky i spoločenských vied reagovali najviac práve na pracovné ponuky administratívneho pracovníka, asistenta, predavača, odborného predajcu a podobne. A to aj napriek tomu, že tieto pozície sú primárne určené pre ľudí s maturitou. Uchádzači o prácu so stredoškolským vzdelaním tak majú často zvýšenú konkurenciu.Podľa portálu Platy.sk dosahuje priemerná hrubá mzda vysokoškolsky vzdelaného Slováka 1187 eur. Zamestnanci, ktorých najvyššie vzdelanie je maturita, zarobia v priemere o 341 menej, teda 846 eur. Napriek tomu je však na trhu množstvo pracovných pozícií, na ktoré stačí stredná škola a sú platené lepšie, ako niektoré pozície, kde sa vyžaduje vysoká škola.Medzi nadpriemerne platené pozície, na ktoré hľadajú zamestnávatelia na Profesii najčastejšie ľudí so strednou školou, patrí leasingový poradca, PHP programátor a úverový špecialista.Priemerný plat psychológa či archeológa predstavuje menej ako je celkový mzdový priemer stredoškolsky vzdelaného človeka podľa Platy.sk. Pod hranicou tisíc eur sú napríklad aj priemerné mzdy veterinára, štátneho radcu alebo environmentalistu.