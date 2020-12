Aká je úloha štátu pri regulácii kasín?

A to po dobu viac ako 15 rokov. Nakoniec sa však tento systém ukázal ako veľmi nejasný a podvodný. Dokonca pri ňom zasahovala aj NAKA. V roku 2019 sa však ukončilo kraľovanie tejto spoločnosti na slovenskom trhu s hazardnými hrami. Štát totiž vydal novelu o hazardných hrách, kde zákon liberalizoval trh s týmito hrami a povolil aj iným prevádzkovateľom a spoločnostiam naň vstúpiť.

Minimálny zisk po dlhoročnom monopole

Ako už bolo spomenuté, 15 rokov mala spoločnosť Tipos možnosť skoro svojvoľne prevádzkovať herne a online hazardné hry. Začiatkom roka 2020 toto obdobie však skončilo a na trh prišli konkurenti, napríklad stávková spoločnosť Niké. Dlhoročná dominancia Tiposu však nepriniesla také zisky, aké boli očakávané. I keď mala spoločnosť v roku 2019 tržby v hodnote viac ako 500 miliónov eur, iba polovica tejto sumy bola z online hracích automatov. Z týchto tržieb však skoro vôbec nie je zisková. To je dané najmä systémom fungovania, kde je pomer vkladov hráčov a vyplatených výhier – teda návratnosť daného hracieho automatu v priemere až 97%. To je na automaty online veľmi slušné percento, nie? Ako príklad sa môžete pozrieť na vklad 100 EUR, kde pri takejto návratnosti Vám bude vyplatených späť v priemere 97 EUR. Zvyšné 3 eura musia potom poslúžiť na pokrytie nákladov a miezd spoločnosti. Okrem toho netreba zabudnúť aj na povinné odvody a štátne dane. Čistý zisk sa pohybuje vo výške niečo viac ako 1% zo všetkých vložených peňažných prostriedkov.

Čo prinesie budúcnosť?

Po vydaní novely zákona z roku 2018 je v súčasnej dobe na slovenskom trhu s hazardnými hrami činných 13 subjektov. Úrad pre reguláciu hazardných hier teda udelil 13 licencií na online kasína. Medzi týchto 13 spoločností však nepatrí bývalí štátny monopolista Tipos, ktorý funguje ešte do konca roka na starej licencii. Ak si však dovtedy nevybaví novú licenciu, bude musieť svoje online kasíno zavrieť a ukončiť jeho prevádzku. Medzi najhlavnejších hráčov hazardného priemyslu na Slovensku patrí okrem už spomenutej spoločnosti Niké aj Fortuna, Tipsport, DOXXbet a SYNOT TIP. Liberalizácia trhu prebehla rýchlo, avšak je pravdepodobné, že nie všetci títo prevádzkovatelia majú rovnakú šancu uspieť.

Najhoršie vyzerá, že na tom bude práve štátny Tipos. Viac ako 15 ročný know-how z prevádzkovania online kasína je definitívne plus, avšak sa musí táto spoločnosť vysporiadať najmä komplikovaná vnútrofiremná štruktúra, ktorá je významne ovplyvnená vládnucou politickou koalíciou. V porovnaní so súkromnými spoločnosťami, je tento štátny podnik obmedzení navyše prísnymi pravidlami legislatívy, verejným obstarávaním a povinnosťou zverejňovať akékoľvek faktúry či zmluvy, ktoré uzavrie. Je to práve z toho dôvodu, že je vlastnená státom, a tak podlieha vyššej miery transparentnosti ako iné súkromné firmy.

Prelievanie peňazí cez online kasíno Tipos

Ako je to už z minulosti pri dlhoročných monopoloch bežné, ani spoločnosť Tipos sa nezaobišla bez škandálu. Národná kriminálna agentúra minulý rok uskutočnila v priestoroch spoločnosti raziu, pretože vyšetrovanie ukázalo, že existuje podozrenie na prelievanie peňazí cez online kasíno Tipos. Toto sa malo odohrávať práve cez hráčske účty v online kasíne tejto spoločnosti. Samotné vedenie však poukazuje na to, že spoločnosť Tipos vystupuje v tejto kauze v pozícií poškodeného, pretože sa stala obetou sprisahania súčasných aj bývalých zamestnancov.

Aká je stratégia vlády?

Vláda aktuálne zaujala veľmi nevýraznú a nedostatočnú stratégiu v oblasti hazardu. Nenapomáha tomu ani programové vyhlásenie vlády, v ktorom je uvedené, že „cieľom vlády SR je zmierniť dopady hazardu na rodiny a sprísniť podmienky pre prevádzkovateľov hazardných hier natoľko, aby sa hazard prestal rozvíjať. Vláda preto presadí návrat zákona o hazardných hrách do podoby z roku 2011, aby umožnil obciam a mestám zakázať na svojom území výherné automaty aj bez petície. V oblasti hazardu vláda ďalej navrhne zaviesť reguláciu aj pre stávkové kancelárie. Je potrebné presadiť zákaz otvárať herne a kasína v blízkosti vlakových a autobusových staníc. Vláda obmedzí reklamu na hazard v printových, online a televíznych médiách či billboardoch.“

Z tohto je zrejme, že štát a vláda sa bude usilovať najmä o to, aby sa zabránilo vznikaniu ďalších herní a prísne sa bude dohliadať na už existujúce herne a kasína. V ďalšom článku sa dočítate viac o aktuálnej novele zákona z roku 2020, ktorá sprísňuje podmienky prevádzkovania zariadení s hracími automatmi.

Netreba však zabúdať na to, že každý človek si v súčasnej dobe môže do svojho mobilného telefónu stiahnuť aplikáciu s obsahom hazardných hier, alebo v tablete má prístup na tisícky webov, kde sú dostupné hracie automaty v tisíckach. Svoje gamblerské nutkanie tak môžete ukojiť kdekoľvek a kedykoľvek. Jediné, čo na to potrebujete je prístup na internet. Je zaujímavé vidieť , že obmedzenia zo zákona doslova skoro likvidujú pozemné kasína a herne, a ich online náprotivky dostávajú licencie ako na bežiacom páse.