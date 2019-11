Arca Capital vyplatí dividendu vo výške 293 eur na akciu

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 19. novembra (TASR) - Investičný fond Arca Capital pripíše počas decembra tohto roka svojim akcionárom dividendu v hodnote 7500 Kč (293 eur) na jednu akciu. Rozhodlo o tom valné zhromaždenie. Akcionári zároveň schválili dosiahnutý zisk fondu za rok 2018 vo výške viac ako 5 miliónov eur.Priemerné ročné zhodnotenie fondu za posledné roky je vo výške 7,7 %. Fond je obchodovaný aj na Burze cenných papierov Praha.Riadne valné zhromaždenie schválilo hospodársky výsledok spoločnosti Arca Capital CEE za účtovné obdobie roku 2018. Dosiahnutý zisk bol vo výške 129.252.745 Kč.hovorí predseda dozornej rady Pavol Krúpa.Príkladom takýchto projektov fondu je napríklad investícia do akcií spoločnosti O2 Česká republika realizovaná so zhodnotením vo výške 33 % či Unipetrol s výnosom 115 %. Investičný mix portfólia fondu je doplnený aj o investície do pevne zúročených nástrojov finančného trhu, ktoré prinášajú istotu zhodnotenia fondu. Fond pôsobí na českom i slovenskom trhu 11 rokov.Prospekt akcií Arca Capital CEE, uzatvorený investičný fond, a.s., bol schválený ČNB.