Bonusy online kasín sú veľmi populárnou motiváciou, ktorú online kasína využívajú, aby motivovali hráčov, aby sa zapojili do hry na ich stránkach online casino Slovensko. Existujú rôzne druhy bonusov v kasínach online a každý má svoje osobitné výhody a podmienky.

Uvítacie bonusy / Registračné bonusy

Prvý typ bonusov z ktorých si môžu kasínoví hráči vybrať je uvítací bonus. Niekedy sa nazýva aj Bonus nového hráča alebo Registračný bonus a je to najobľúbenejší typ bonusu online kasína. Priemerná suma je 100 dolárov, takže pri ponúknutí tohto typu bonusu v online kasíne, ktoré je za väčšiu sumu, si pozorne prečítajte podmienky online kasína. V mnohých prípadoch by to bolo rozdelené na 100 dolárov za mesiac a nie na jednu paušálnu sumu. Vo väčšine prípadov sa tieto typy online kasínových bonusov dajú rozdeliť na percentuálne bonusy alebo bonusy za párne peniaze.

Percentuálne bonusy sa líšia v závislosti od výšky vkladu a zvyčajne sa pohybujú medzi 50% a 500%. 100% bonus sa nazýva bonus za párne peniaze. Za každý dolár, ktorý vložíte, sa v bonusovej hotovosti získa ďalší zodpovedajúci dolár. Ak kasíno inzeruje 50% bonus v online kasíne, znamená to, že za každý dolár, ktorý vložíte, vám priradí iba 50 centov. Ak inzerujú 300% bonus v online kasíne, vložíte jeden dolár a pridajú sa vám tri doláre.

Bonus za opakované načítanie

V online kasínach existuje aj bonus za opakované načítanie, takže budete znova môcť načítať svoj účet a naďalej hazardovať. Je to celkom podobné uvítaciemu bonusu a často je to 100% zhoda až do výšky 100 dolárov zadarmo.

Kasíno bonusy bez počiatočného vkladu

Casino bonus bez počátečního vkladu predstavujú bonus online kasína, ktoré nevyžaduje, aby ste čokoľvek vkladali. Jednoducho pridávajú peniaze na váš účet, zvyčajne pri otváraní, čím zvyšujú motiváciu začať s nimi. Väčšina kasíno bonusov bez počiatočných vkladov sa pohybuje okolo desiatich dolárov.

Preferované vkladové bonusy

Preferované vkladové bonusy sú formou bonusu online kasína, ktorý vám bude udelený v prípade, keď na vkladanie peňazí na svoj účet použijete preferovanú formu elektronickej platby v online kasíne. Niektoré online kasína majú dôvody, prečo radi dostávajú svoje peniaze v jednej forme, a nie v inej, takže pri použití preferovaného spôsobu platby môžu ponúknuť 5 až 15% hodnoty automaticky pridanej k vášmu vkladu. Ak kasíno uvedie, že jeho preferovaný vkladový bonus je až 3 000 dolárov, neznamená to, že by ste vkladom 3 000 dolárov získali 15%, ale ich maximálny limit 15% bonusu online kasína je 3 000 dolárov. Aby ste dostali tento bonus, musíte vložiť 20 000 dolárov.

Vernostné bonusy

Vernostné bonusy sú určené hráčom, ktorí boli v kasíne dlhšiu dobu a dosiahli rôzne úrovne seniority. Čím vyšší je váš VIP status, tým viac týchto typov bonusov v online kasíne pravdepodobne získate a tiež čím väčšie budú percentá.

High Roller bonus

High Roller Bonuses sú určené pre hráčov s vyššími vkladmi. Je známe, že tento typ bonusu v online kasíne presahuje 1 000 dolárov a môže mať formu 50% bonusu, čo by znamenalo, že za uložených 2 000 dolárov by ste dostali ďalších 1 000 dolárov.