Boxerky pre mužov – ako si vybrať to najlepšie?

Na čo predsa investovať do niečoho čím sa nemôžeme pochváliť však? Je to ale bohužiaľ mylné zmýšľanie, pretože boxerky sú zásadnou a dôležitou súčasťou vášho oblečenia. Ak sú boxerky pre mužov príliš úzke či tesné, ak máte opačný problém a vaše boxerky sú o dve čísla väčšie, prípadne už zmenili odtieň pôvodnej farby, potom je na čase vybrať sa na nákup.

V súčasnosti je ponuka široká a občas môže byť skutočne náročné vybrať si ozaj to dobré a kvalitné. To najdôležitejšie a smerodajné je, aby ste sa v boxerkách cítili pohodlne a príjemne. Tento atribút je najdôležitejší a od neho by ste sa v úvode svojho nákupu mali odraziť. Ideálne je zvoliť si boxerky zo vzdušného materiálu, ktorý je príjemný pre pokožku. Kvalitné materiály dokonalo priľnú k vášmu telu, následne boxerky pod nohavicami nie je vôbec vidieť a dokonca pozitívne podporia línie mužského tela.

Postava či ročné obdobie. Aj toto dokáže ovplyvniť váš výber.

Pri výbere boxeriek je potrebné vychádzať z celkového vzhľadu postavy a váhy. Tak ako pri ktorejkoľvek inej časti vášho oblečenia, aj v prípade boxeriek je dôležité zvážiť, na aký typ postavy ich kupujeme. Či ide o muža vysokého, nižšieho, či je to človek väčších rozmerov alebo skôr patrí k mužom útlejšej postavy. Pre vysokých a na vzhľad mohutných mužov je lepšie voliť boxerky bez geometrických vertikálnych vzorov a prikloniť sa skôr k jednofarebným modelom. Nižším a podsaditý muži by si zas mali vybrať boxerky s potlačou pásov, no vyhnúť by sa mali výrazným kvetinovým vzorom.

Možno by ste neverili, ale výber boxeriek ovplyvňuje aj ročné obdobie a materiály, z ktorých sú boxerky vyhotovené. Pre letné dni sú ideálne bavlnené boxerky, ktoré umožňujú dýchať pokožke a tiež intímnym partiám. Okrem toho nespôsobujú žiadne alergické reakcie. Ak chcete niečo zaujímavejšie, potom si môžete pre horúce letné dni zvoliť tiež boxerky zo saténu. Ten je špecifický vlastnosťami hodvábu a bavlny zároveň. Vynikajúco absorbuje prebytočnú vlhkosť, takže obmedzuje prílišné potenie.

Na zimu je lepšie siahnuť po boxerkách z vlny. Zvoliť môžete rôznu úroveň jej hustoty. Boxerky pre mužov s tenkou vrstvou vlny majú veľmi dobré termo vlastnosti. Neumožňujú vašej pokožke nadmerne sa potiť, no zároveň jej prepúšťajú dostatočný objem vzduchu a vaše intímne partie sú chránené pred zimou.

Poučme sa na vlastných chybách...

Nie vždy sa žena stretne s pochopením, ak sa rozhodne svojvoľne kúpiť mužovi boxerky. Nehádžeme všetkých do jedného vreca, no je pravda, že svoje potreby pozná najlepšie on sám. Chybou je tiež to, ak nosí muž jedny boxerky príliš dlhú dobu. Triedenie boxeriek by malo prebehnúť orientačne každého pol roka a tie staré by mali byť nahradené novými kúskami.

Čo je kvalitné, musí byť drahšie! To je zákon, ktorý skutočne platí a nič s tým neurobíte. Preto ak ľutujete zainvestovať do spodnej bielizne, dopúšťate sa ďalšej chyby. Lacné boxerky pre mužov sú vyrábané zo syntetických materiálov, ktoré pre vašu pokožku neprinášajú nič dobré.

Muži sa často obávajú kúpiť si boxerky s potlačou. Prečo je to tak, ťažko povedať, no sú na omyle. Boxerky s potlačou môžu byť rovnako zaujímavé, štýlové a originálne ako čokoľvek iné, čo si na seba oblečiete. Máte možnosť nimi vyjadriť svoje skutočné, možno niekde vo vnútri potichu ukryté, vlastné ja. Unikátne kúsky nájdete v eshope Dedoles.

Nikdy neviete kedy, kde a komu ich budete mať príležitosť ukázať!

Zdroj obrázku: Jeff Thrower / Shutterstock.com