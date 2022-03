NHL: Halák vychytal Colorado, stal sa 1. hviezdou: Držali sme sa plánu

Slovenský brankár Jaroslav Halák sa výrazným spôsobom podieľal na víťazstve hokejistov Vancouveru nad domácim Coloradom 3:1 v nočnom zápase zámorskej NHL. Proti najlepšiemu tímu súťaže predviedol 32 úspešných zákrokov, prekonal ho iba Nazem Kadri v 47. minúte. Vyhlásili ho za prvú hviezdu zápasu.



Halák vychytal tretie víťazstvo v sezóne, prvé od 31. januára. Väčšinu ročníka kryl chrbát tímovej jednotke Thatcherovi Demkovi, ktorý chytal od začiatku v predchádzajúcich deviatich dueloch Canucks. "Je vždy pekné dosiahnuť výhru v tejto lige, nikdy to neomrzí," vyhlásil slovenský brankár. "Myslím si, že väčšinu zápasu sme hrali celkom dobre. Treba uznať kvality súpera, no naši chalani tvrdo bojovali. Colorado má skutočne skvelý tím, no my sme boli schopní nehrať podľa jeho nôt. Snažili sme sa držať nášho herného plánu," citoval Haláka oficiálny webový portál súťaže.

Po dvoch bezgólových tretinách sa hostia dostali na začiatku tretieho dejstva zásluhou Brocka Boesera a J.T. Millera do dvojgólového vedenia, Kadri síce v presilovke znížil z dorážky, ale Canucks si už výhru udržali. Spečatil ju Bo Horvat gólom do prázdnej bránky 18 sekúnd pred koncom. Kanadský tím ukončil minisériu troch prehier, v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 11. miesto. Na pozíciu s druhou voľnou kartou, ktorú momentálne drží Dallas, stráca tri body, no Stars odohrali o tri zápasy menej. Halák, ktorý napriek špekuláciám o výmene napokon zostal vo Vancouveri, sa bude snažiť pomôcť tímu k postupu do play off: "Nevedel som, čo sa stane, či zostanem v tíme, alebo ma vymenia. Dnes je to už jasné a ja sa môžem koncentrovať na Vancouver, aby som vydal zo seba maximum, keď dostanem šancu." Tridsaťšesťročný brankár po stretnutí dostal od spoluhráčov opasok pre najlepšieho hráča zápasu. "Znamená to pre mňa veľa. Všetci podali fantastický výkon po celých 60 minút. Zaslúžili sme si zvíťaziť," povedal neskôr Halák v šatni.

Vancouver zastavil rozbehnutú "lavínu", ktorá predtým vyhrala štyri zápasy za sebou. "Podali sme najlepší výkon, odkedy trénujem tento tím. Pred zápasom sme viackrát použili slovo odhodlanie a myslím si, že každý hráč bol odhodlaný prispieť k tímovému úspechu," spokojne konštatoval tréner hostí Bruce Boudreau. Najproduktívnejší hráč Vancouveru v tejto sezóne J.T. Miller pridal ku gólu aj asistenciu, Tanner Pearson nazbieral dve asistencie. "Vedel som, že budem nastupovať proti jednej z najlepších formácií na svete. Preto však hrám hokej, aby som si meral sily s tými najlepšími. Musel som vydať zo seba to najlepšie. Každý hráč dnes zabral po defenzívnej stránke," povedal Miller. Duel nedohral útočník Vancouveru Matthew Highmore, ktorý opustil ľad po hite Kurtisa MacDermida v tretej tretine. V drese Canucks debutovali nové posily Travis Dermott a Brad Richardson, za Avalanche absolvoval premiéru Andrew Cogliano. Ďalšia nová akvizícia domácich, fínsky útočník Artturi Lehkonen z Montrealu ešte nehral za Colorado, keďže stále čaká na povolenie od imigračných úradov.

NHL - výsledky:



Toronto - New Jersey 3:2

Buffalo - Pittsburgh 4:3 pp a sn

Colorado - Vancouver 1:3 /za hostí HALÁK vykryl 32 z 33 striel, mal 97-percentnú úspešnosť zákrokov/

Anaheim - Chicago 2:4