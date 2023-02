Chystáte sa rekonštruovať kuchyňu? Oživte ju modernými tapetami!

.

Trávite vo svojej kuchyni veľa času? Potom vám určite záleží na tom, aby presne zodpovedala vašim predstavám. A to nielen po stránke ergonómie a praktickosti, ale aj dizajnu. Predsa len, keď máte okolo seba farby či motívy, ktoré vás motivujú a vzbudzujú pozitívne emócie, každé jedno

Foto: Nostre.sk

Rýchla a jednoduchá premena kuchyne na nepoznanie

Ako dodať kuchyni unikátnu emóciu? Oplatí sa ju nanovo maľovať? Mali by ste si kúpiť drahé obklady so zaujímavým dizajnom? Nič z toho nemusíte riešiť! Stačí si zaobstarať kvalitné vliesové tapety do kuchyne. Tie prinášajú viac benefitov, ako si možno myslíte. Pozrite sa, čím všetkým si vás získajú.

Nízke náklady na rekonštrukciu

Namiesto toho, aby ste investovali stovky či tisícky eur do nových obkladov alebo kompletného premaľovania kuchyne, môžete radšej kúpiť modernejšie spotrebiče a nábytok. Tapety premenia priestor na nepoznanie, no pritom sú cenovo dostupné. Aj tie najkvalitnejšie vás vyjdú len na pár desiatok eur.

Veľkou výhodou tapiet je tiež jednoduchá aplikácia na stenu. Stačí vám lepidlo, lepiaca páska, štetec, nožík a valček. Lepenie zvládnete aj sami a riziko, že sa dopustíte nejakých chýb, je len minimálne.

Štýlové farby a motívy

Premaľovaním viete zmeniť farbu stien, avšak vďaka tapetám dokážete do svojej kuchyne jednoducho vniesť aj rôzne jedinečné motívy. Vyberať si môžete zo širokého spektra rozličných dizajnov. Je len na vás, či uprednostníte prírodné, vesmírne, abstraktné, čiernobiele, vintage a retro či fantasy tapety. A to stále nie je všetko. K dispozícii sú aj mnohé ďalšie motívy!

Skvelou voľbou do kuchyne môžu byť tapety, ktoré imitujú rôzne materiály – kameň, drevo, kožu alebo mnohé ďalšie. Vďaka 3D efektu vyzerajú mimoriadne realisticky a kým sa ich nedotknete, ani nebudete vedieť, že ide len o tapetu.

Na výber máte rôzne farebné kombinácie. Je len na vás, či chcete kuchyňu ozvláštniť extravagantnými kombináciami odtieňov, alebo jej chcete ponechať decentný nádych. Zo širokého spektra farieb si rozhodne vyberiete!

Foto: Unsplash.com

Nenáročná údržba

V kuchyni nepochybne oceníte skutočnosť, že kvalitné tapety sa dajú jednoducho umývať. Teda, keď stenu zaprskáte olejom alebo inou tekutinou, môžete ju ľahko vyčistiť a opäť bude vyzerať ako nová.

Naša rada: Pri výbere si všímajte, či má vliesová tapeta hladkú štruktúru. Tá zabezpečí, že sa na nej nebude zachytávať tak veľa nečistôt, vďaka čomu bude dlhodobo vyzerať ako nová.

Kvalitné vliesové tapety sú odolné voči UV žiareniu a roztrhnutiu. Vaše steny vydržia zdobiť dlhé roky a nemusíte sa obávať, že sa jednoducho zničia.

Foto: Nostre.sk

Tepelná izolácia a lepšia akustika

V neposlednom rade, tapety nie sú len o dizajne, ale aj praktických benefitoch. Nepochybne oceníte, že zlepšujú zvukovú a tepelnú izoláciu stien. Ruch z kuchyne sa tak bude menej prenášať do iných miestností.

Tapety do kuchyne a ich bezpečnosť

Pri kvalitných moderných tapetách sa nemusíte obávať, že sa z nich budú do ovzdušia uvoľňovať rôzne toxíny. Na ich potlač sa využívajú certifikované farby, ktoré majú dlhú životnosť, vynikajúcu stálosť a neobsahujú zdraviu škodlivé látky. Bez akýchkoľvek obáv ich tak môžete nalepiť nielen do kuchyne, ale napríklad aj detskej izby alebo spálne.

Oživte svoju kuchyňu modernými tapetami na stenu aj vy a dodajte jej výnimočný charakter!