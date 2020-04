Dedoles vám pomôže stať sa výnimočným

Tento slovenský eshop naberá na obrátkach a neustále napreduje. Tričká a ponožky boli produktom, s ktorým začínali a dnes u nich nájdete široké spektrum jedinečného tovaru. S ich pomocou môžete svoj šatník obohatiť nielen o bavlnené ponožky, ale tiež o unikátne nadkolienky, pánske alebo dámske spodné prádlo, o špecifické mikiny a tričká. V eshope nájdete legíny, peňaženky, šatky či ruksaky a mnoho iných vtipných vecičiek, ktoré rozveselia váš deň.

Nákupom pomáhate!

S kúpou ktoréhokoľvek výrobku platíte aj za jeho pridanú hodnotu, ktorú so sebou každý jeden z nich nesie. Značky, ktoré sú v eshope ponúkané jednotlivo overujú a dbá sa tiež na ich spoločenský benefit. Prioritou spoločnosti je ponúkať výrobky z kvalitných materiálov, pri výrobe ktorých nikto netrpí a ich produkcia je etická.

Vtipné ponožky nájdete pod značkou Good Mood, ktoré boli navrhované slovenskými dizajnérmi. Okrem toho, že bavlna zaručuje ich pohodlné nosenie počas celého dňa a že hýria množstvom farieb sú ich ponožky jedinečné tiež v tom, že sú rozdielne a napriek tomu tvoria dokonalý pár. Ich pridanou hodnotou je podpora ľudí s Downovým syndrómom. Vtipné ponožky od Dedoles sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, ktorý si každý rok pripomínajú „ponožkovou výzvou“.

V eshope Dedoles nájdete tiež tričká a mikiny značky The Mountain. To, čo so sebou ich produkty prinášajú je snaha zachrániť vodu. Na potlač výrobkov sa používajú farby bez obsahu reaktívnych farbív, ktoré sú založené na báze vody. Voda sa potom s pomocou mikroorganizmov čistí a vracia sa späť do obehu. Táto značka uprednostňuje bavlnu a keďže sú tričká a mikiny batikované ručne, nemusíte mať obavy, že sa na ulici stretnete s niekym, kto by mal na sebe to isté.

Dedoles spolupracuje aj s takou značkou ako je napríklad Spiral Direct, ktorá vám prináša heavy metalovú módu a gotické oblečenie. To najdôležitejšie však je, že sú ich produkty označené ako AZO FREE, čo znamená, že neobsahujú žiadne farbivá, ktoré by mohli spôsobiť nepríjemné kožné ochorenia. V eshope ďalej nájdete značky, ktoré fungujú úplne bez plastov, firmy, ktoré zamestnávajú znevýhodnené skupiny ľudí, kúpiť si môžete kabelky vyrábané z druhotných materiálov, ktoré sú ďalej recyklovateľné. Jednoducho povedané, sú to všetko značky, ktoré reprezentujú hlbšiu myšlienku ako len snahu zarobiť.

Či už sa rozhodnete pre bavlnené ponožky s humorným vzorom, pre šaty či legíny, vždy máte istotu, že si kupujete kvalitný produkt, ktorého kúpou pomáhate. Či už prírode, alebo ľuďom. Isté je, že prispievate k tomu, aby bol svet krajším miestom pre nás všetkých.

Keď sa chce...

Za osem rokov ich pôsobenia na trhu sa im podarilo skutočne veľa. V Dedoles vďaka svojej firemnej filozofii pomohli vysadiť 1000 stromov, a tak obnoviť naše lesy. Finančne podporili Spoločnosť Downovho syndrómu k čomu im dopomohli vtipné ponožky. Ľudia ich milujú a postupne si na nich budujú istú formu závislosti, no ponožky už dávno nie sú jediným produktom, ktorý u nich v eshope nájdete. Vyberať si dnes môžete spomedzi niekoľkých tisíc výrobkov, ktoré obohatia vaše dni, vyjadria vaše skutočné ja a podporia tých, ktorí to naozaj potrebujú. Dosiahli už veľa a dosiahnu ešte viac!

Staňte sa výnimočnými. Nakupujte na Dedoles a doplňte svoj šatník o veci, ktoré sú prínosom pre našu Zem.

Zdroj obrázku: Evgeniya369 / Shutterstock.com