Halloween sa v Nemecku zmenil na horor, deti našli v sladkostiach ihly, klince aj skrutky
Polícia vyšetruje podozrenia z úmyselného nastraženia nebezpečných predmetov. Rodičov vyzvala, aby deťom dôkladne skontrolovali sladkosti.
2.11.2026 (SITA.sk) - Polícia vyšetruje podozrenia z úmyselného nastraženia nebezpečných predmetov. Rodičov vyzvala, aby deťom dôkladne skontrolovali sladkosti.
Prípady zaznamenali vo viacerých spolkových krajinách vrátane Bavorska, Durínska, Dolného Saska a Bádenska-Württemberska.
V meste Filderstadt pri Stuttgarte objavili dve rodiny niekoľko ihiel ukrytých v orieškových sladkostiach. „Neznámy páchateľ do nich zjavne úmyselne vložil niekoľko ihiel, ktoré zvonka nebolo vidieť,“ uviedla polícia v Reutlingene.
V Hannoveri našlo deväťročné dievča ihly v troch sladkostiach. V Brémach objavili klinec v čokoládovej tyčinke a v bavorskom Landshute skrutky a ostré kovové predmety.
V Durínsku polícia predpokladá, že sladkosti niekto úmyselne upravil, aby deťom spôsobil zranenia. Vyšetruje preto podozrenie z pokusu o nebezpečné ublíženie na zdraví.
Podľa doterajších informácií sa nijaké dieťa nezranilo. Páchateľov zatiaľ neidentifikovali a nie je jasné, či jednotlivé prípady spolu súvisia.
Polícia vyzvala rodičov, aby dôkladne skontrolovali všetky nazbierané sladkosti. Podozrivé výrobky majú odovzdať vyšetrovateľom aj s obalmi a prípadné kovové predmety nevyberať, aby sa zachovali dôkazy.
Zdroj: SITA.sk - Halloween sa v Nemecku zmenil na horor, deti našli v sladkostiach ihly, klince aj skrutky © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecká polícia vyšetruje sériu prípadov, keď deti po sobotňajšom Halloweene našli v nazbieraných sladkostiach kovové ihly, klince, skrutky a ďalšie nebezpečné predmety, informoval verejnoprávny rozhlas Deutschlandfunk.
Zrejmý úmysel
V meste Filderstadt pri Stuttgarte objavili dve rodiny niekoľko ihiel ukrytých v orieškových sladkostiach. „Neznámy páchateľ do nich zjavne úmyselne vložil niekoľko ihiel, ktoré zvonka nebolo vidieť,“ uviedla polícia v Reutlingene.
V Hannoveri našlo deväťročné dievča ihly v troch sladkostiach. V Brémach objavili klinec v čokoládovej tyčinke a v bavorskom Landshute skrutky a ostré kovové predmety.
V Durínsku polícia predpokladá, že sladkosti niekto úmyselne upravil, aby deťom spôsobil zranenia. Vyšetruje preto podozrenie z pokusu o nebezpečné ublíženie na zdraví.
Varovanie pre rodičov
Podľa doterajších informácií sa nijaké dieťa nezranilo. Páchateľov zatiaľ neidentifikovali a nie je jasné, či jednotlivé prípady spolu súvisia.
Polícia vyzvala rodičov, aby dôkladne skontrolovali všetky nazbierané sladkosti. Podozrivé výrobky majú odovzdať vyšetrovateľom aj s obalmi a prípadné kovové predmety nevyberať, aby sa zachovali dôkazy.
Zdroj: SITA.sk - Halloween sa v Nemecku zmenil na horor, deti našli v sladkostiach ihly, klince aj skrutky © SITA Všetky práva vyhradené.
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