Horúčavy nepoľavujú: Extrémne teplo je rizikom pre ľudí i zvieratá

Analytik: Horúčavy majú vplyv aj na plodiny či chov hospodárskych zvierat

Bratislava 31. júla (TASR) – Na takmer celom území Slovenska treba v utorok počítať s vysokými teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Tie predbežne platia od 13. do 17. hodiny.V Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji sa teploty už od 13. hodiny môžu vyšplhať do výšok, ktoré predstavuje pre ľudí potenciálne nebezpečenstvo.Pre Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Prešovský kraj vydali meteorológovia zo SHMÚ výstrahu druhého stupňa od 14. hodiny.varujú meteorológovia.Súčasné horúčavy majú vplyv aj na poľnohospodárske plodiny či chov hospodárskych zvierat. Uviedla to Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva (SFD) v súvislosti s teplotami prevyšujúcimi hranicu 30 stupňov Celzia.priblížila.V prípade kukurice podľa Sadovskej hrozí zníženie hmotnosti zrna a úroda môže byť nižšia o 10 až 30 %. V prípade sóje môže prísť vplyvom vysokých teplôt k zavädnutiu listov, zníženiu počtu a hmotnosti semien v strukoch a úroda môže byť v konečnom dôsledku nižšia o 15 až 40 %.poznamenala.Vysoké teploty majú podľa nej vplyv aj na hospodárske zvieratá.upozornila.V chove vysoko úžitkových dojníc je podľa Sadovskej horná kritická teplota, napríklad pre holštajnské plemeno už 21 stupňov Celzia. Organizmus reaguje znížením spotreby krmiva, čo vedie k nižšej dojivosti.Zdôraznila, že tepelný stres spôsobuje aj zhoršenie reprodukcie hovädzieho dobytka. Pri vysokých teplotách je potrebné otvoriť všetky okná a hrebeňovú štrbinu. Pri dlhšom pôsobení vysokých teplôt to ale nemusí stačiť. Pokiaľ príde k vyrovnaniu vonkajších a vnútorných teplôt, prestáva byť systém prirodzeného vetrania účinný. Potom sa musia použiť ďalšie spôsoby vetrania, najmä nútená ventilácia.podčiarkla.Pre ošípané sa podľa analytičky SFD za kritické teploty považujú teploty 26 stupňov Celzia a vyššie.dodala Sadovská.