Jeleninu by sme si na tanieri mali dopriať častejšie, teraz ju nájdete aj v BILLA

9.11.2020 (Webnoviny.sk) -Kvalitné jelenie mäso je možné zaobstarať si priamo od poľovníka, ale nájdete ho aj v akciovej ponuke od stredy 11. novembra do utorka 17. novembra vo všetkých predajniach BILLA. Ponúkané mäso je čerstvé a má garantovaný slovenský pôvod. "Jelenina je jedným z produktov, ktorý sme limitovane zaradili do našej širokej ponuky slovenských výrobkov. Napĺňame tým náš zámer rozširovať sortiment slovenských potravín a plniť tak náš verejný prísľub v rámci projektu Doba slovenská. Záleží nám aj na tom, aby sa vysoko kvalitné mäso našej zveri dostalo k ľuďom aj inak ako od poľovníkov. Nie všetci zákazníci majú takúto možnosť, preto sa tešíme, že v našich supermarketoch si môžu akciovej limitovanej ponuke zakúpiť chutné a čerstvé jelenie plece, stehno a krkovičku slovenského pôvodu," uviedol generálny riaditeľ BILLA Dariusz Bator.Vysoká zver je na Slovensku momentálne premnožená, čo potvrdzuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. "Na Slovensku máme 14 prevádzok, ktoré spracovávajú zverinu. Do projektu "Delikatesa z lesa – 100 % slovenské" sa zatiaľ zapojila len jedna. Vyzývam aj ostatné prevádzky, poľovníkov a reťazce, aby sa spojili a ponúkli Slovákom divinu, podobne ako to urobili pri projekte Zlaté jahňa a zároveň apelujem na všetky zainteresované strany na rozumné nastavenie cenovej politiky tak, aby sa kvalitné mäso dostalo medzi čo najviac zákazníkov," zdôraznil minister Ján Mičovský.Slováci majú mäso radi a konzumujú ho často. Podľa prieskumu, ktorý minulý rok vypracovala agentúra 2muse pre spoločnosť BILLA, vyplýva, že takmer štvrtina opýtaných nakupuje mäso tri- až štyrikrát do týždňa alebo častejšie. Necelá tretina oslovených uviedla, že mäso konzumuje takmer každý deň. Najobľúbenejšími druhmi mäsa sú podľa prieskumu hydina a bravčové, ktoré zhodne konzumuje 90 percent opýtaných. Viac ako polovica opýtaných konzumuje aj hovädzinu či ryby a morské plody. Naopak, mäso z divokej zveri máva na tanieri iba každý dvadsiaty oslovený. Konzumácia takéhoto mäsa je však zdraviu prospešná, preto by sme si ho mali dopriať častejšie.Jelenie mäso patrí medzi najchudšie formy mäsa a má vysoký obsah bielkovín a je zdrojom zinku, železa a viacerých vitamínov. Konzumácia jeleniny podporuje rast svalov a má aj ďalšie pozitívne účinky na organizmus. "Jelenie mäso je vhodné pri budovaní kvalitnej svalovej hmoty, a to pre svoj vysoký obsah bielkovín a kreatínu. Kreatín je látka, ktorá je dekády študovaná pre podporu športového výkonu, no v ostatných rokoch sa skúma napríklad aj spojitosť kreatínu a rôznych funkcií mozgu," uviedol Boris Bajer, odborník na výživu pôsobiaci v Slovenskej akadémii vied.Keďže ide o červené mäso, aj jeleninu je potrebné konzumovať racionálne. "Nespracované mäso z jeleňa je však nepochybne zdravšie ako spracované. Konzumácia jeleniny raz týždenne je bezpečná a spestrí jedálniček," povedal B. Bajer. Mäso z jeleňa má jemnú chuť a chudú štruktúru, preto je vhodné pripravovať si ho vo forme steakov. Tvrdšie časti mäsa sa jednoducho uvaria v tlakovom hrnci.Pre inšpiráciu nemusíte chodiť ďaleko, tu https://www.receptykulinarium.sk/jeleni-gulas-s-brusnicami-a-knedlou/ nájdete chutný recept na jelení guláš, ktorý pre vás pripravila naša foodblogerka Ela Kaslu. Naozaj netreba mať obavy z prípravy, je to úplne jednoduché a podľa receptu ho pripravíte aj u vás doma.1 kg jelenieho mäsa (stehno, krkovička, alebo pliecko)2 lyžice oleja60 g údenej slaniny2 cibule3 strúčiky cesnaku2 mrkvy1 petržlen1 lyžica brusnicového džemu alebo sušených brusníc200 ml červeného suchého vínaCca 500 ml hovädzieho vývaru alebo podľa potrebyKorenie a bylinky: rozmarín, borievky, nové a celé čierne korenie, soľ, bobkový list, mletá červená paprika, mletá rascaNa oleji opečieme slaninu nakrájanú na kocky. Pridáme nadrobno nakrájanú cibuľu a opražíme do sklovita. Potom pridáme koreňovú zeleninu a restujeme, až je zelenina opečená do zlata. Pridáme pretlačený cesnak, rozmarín, nové a čierne korenie, borievky a bobkový list. Do zeleninového základu pridáme očistené a na väčšie kúsky nakrájané mäso, a dobre premiešame. Mäso necháme zatiahnuť, osolíme, ochutíme ešte brusnicami, rascou a mletou paprikou. Podlejeme vínom, počkáme pár minút, kým sa odparí alkohol a podlejeme vývarom tak, aby bolo mäso takmer zakryté. Prikryjeme, plameň stíšime a dusíme do mäkka, približne 2-3 hodiny. Občas premiešame.Jelení guláš podávame s parenou knedľou, lyžičkou brusnicového džemu a rezom citróna.Informačný servis