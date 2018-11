Komunálne voľby 2018: Komunálne voľby sa v Bratislave začali načas a bez problémov

Komunálne voľby 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Komunálne voľby 2018. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Bratislava 10. novembra (TASR) – Komunálne voľby v Bratislave sa začali načas a bez problémov. Všetky volebné miestnosti otvorili. TASR to potvrdili z bratislavskej okresnej volebnej komisie. Mestská volebná komisia tiež zatiaľ neeviduje problémy. Bratislavčania si vyberajú v sobotu primátora z desiatich kandidátov, mestských poslancov z 284 uchádzačov, starostov v 17 mestských častiach z takmer 70 kandidátov a miestnych poslancov z 846 kandidátov."Máme overené a potvrdené, že všetky okrskové volebné komisie sú v Bratislave otvorené," uviedla okresná volebná komisia. Presne o 7. h otvorili 31 volebných miestností v bratislavskej Dúbravke. "Je to bez problémov," uviedla hovorkyňa mestskej časti Lucia Marcinátová. Rovnako o bezproblémovom priebehu komunálnych volieb po prvej polhodine informoval TASR aj hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes. "O siedmej sa začalo voliť vo všetkých 30 okrskoch," potvrdil. Predseda miestnej volebnej komisie v Záhorskej Bystrici Miroslav Marciš pre TASR uviedol, že v tejto mestskej časti evidujú v štyroch volebných okrskoch záujem hneď od začiatku. "Už po otvorení sme zažili nápor voličov, prichádzajú pozitívne naladení," konštatoval. Záujem o voľby je aj v Lamači. "Aj tu doterajší priebeh nič nenarušilo," uviedla prednostka mestskej časti Michaela Kövári Mrázová o situácii v šiestich volebných okrskoch, v ktorých Lamačania volia starostu mestskej časti, siedmich miestnych poslancov, jedného mestského poslanca a primátora Bratislavy.Načas sa podarilo otvoriť aj všetkých 96 volebných okrskov v najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka. "Všetky volebné okrsky sme otvorili, nezaznamenali sme žiadne komplikácie," poznamenala pre TASR Silvia Vnenková, vedúca oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Priznala však, že tak ako po minulé roky aj tentoraz mala mestská časť pred voľbami problém s nedostatkom členov niektorých okrskových volebných komisií. "Politické strany majú zo zákona povinnosť niekoho nominovať, ale na to kašlú. Z vonka sa veľa ľudí nehlási, lebo to nie je lukratívna práca. Preto musel opäť situáciu 'hasiť' miestny úrad, a tak sú mnohí úradníci členmi komisií," vysvetlila Vnenková. Všetkých 70 volebných okrskov sa podarilo otvoriť aj v Ružinove. "Všetko je v poriadku, môžete vyzvať ľudí, že môžu prísť voliť," podotkla ružinovská hovorkyňa Jana Pôbišová. Rovnako bezproblémová situácia je aj v Starom Meste. "Otvorili sme všetkých 34 okrskov načas," uviedla staromestská hovorkyňa Nora Gubková. Bez problémov, komplikácií a výtržností sa podľa hovorcu mestskej časti Mareka Tettingera začali voľby aj v Novom Meste, kde majú 45 volebných okrskov.Komunálne voľby sa bez komplikácií začali aj v mestských častiach Rača a Vrakuňa, ktoré majú dokopy 37 volebných okrskov. "Nastúpili všetci členovia volebných komisií. Nemáme zatiaľ hlásený problém," povedala pre TASR prednostka Miestneho úradu v bratislavských Podunajských Biskupiciach Eva Janigová.V hlavnom meste je v 17 mestských častiach dokopy 53 volebných obvodov a 401 volebných okrskov.