Koronavírus na Slovensku: Cestujúcich z Talianska čaká povinná karanténa (online)

Infolinka pre organizačné pokyny: 0800 221 234.

Infolinka Úradu verejného zdravotníctva: 0917 222 682

Linky regionálnych úradov verejného zdravotníctva:

11:12 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (TnUAD) v Trenčíne zrušila prezenčnú výučbu na všetkých svojich fakultách od stredy 11. marca až do 23. marca vrátane.

10:34 Primátor Bratislavy Matúš Vallo po pondelkovom stretnutí so starostami mestských častí informoval o preventívnom zatvorení všetkých základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavských mestských častí na päť dní, teda do 16. marca .

10:36 Energetici sú na prípadné problémy súvisiace so šírením koronavírusu na Slovensku pripravení. Sľubujú bezproblémové dodávky energií.

10:40 Bezpečnostná rada štátu v utorok v Českej republike do odvolania zrušila všetky športové, kultúrne a iné hromadné podujatia s účasťou nad 100 osôb. Nariadenie, ktoré ma zamedziť šíreniu koronavírusu, bude platné od 18.00 h.

10:20 Kancelária verejného ochrancu práv dočasne obmedzuje osobný kontakt s verejnosťou. Toto opatrenie platí do odvolania. Pre komunikáciu s kanceláriou je možné využiť e-mail: sekretariat@vop.gov.sk či schránku Ústredného portálu verejnej správy Slovensko.sk: E0005579891. Spojiť sa s kanceláriou je možné aj telefonicky alebo poštou.

10:15 V prípade núdze môžu Slováci v Taliansku nepretržite kontaktovať pohotovostný mobil Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Ríme: +39 3385432071 alebo priamo MZV na čísle +421259785978.

10:13 Slováci, ktorí sa nachádzajú v Taliansku, sa môžu voľne vrátiť domov. Pri návrate na Slovensko sú povinní kontaktovať všeobecného lekára telefonicky a informovať ho o cestovateľskej histórii. Následne budú umiestnení do povinnej 14 dňovej karantény.

10:08 Ministerstvo zahraničných vecí (MZV) odporúča Slovákom necestovať do Talianska. „S platnosťou od 10. marca 2020 sa celé územie Talianskej republiky vrátane ostrovov vyhlasuje do 3. apríla 2020 za chránenú zónu. Znamená to, že na územie krajiny nemožno vstúpiť ani z nej odísť. Školy sú zatvorené, nesmú sa organizovať verejné športové a iné podujatia, nesmú sa uskutočňovať civilné a náboženské obrady vrátane pohrebov, odstavujú sa lyžiarske zariadenia, telocvične a bazény. Zatvárajú sa múzeá a galérie,“ informuje o situácii v Taliansku MZV.