Koronavírus: Na Slovensku máme 743 prípadov, najviac obetí majú USA a vedci odhadli aj počet obetí na Slovensku (online)

10:24 V Česku majú novú aplikáciu, proti koronavírusu bojujú s virtuálnymi rúškami.

9:56 Taliansky tenorista Andrea Bocelli odspieval na Veľkonočnú nedeľu sólový koncert z prázdneho milánskeho dómu.

Hasiči z Banskej Bystrice začali s odbermi ráno v Smrekovci na Donovaloch. Posádka prešovskej hasičskej záchrannej služby pracovala v Tatranských Zruboch, po ukončení odberov zaviezli vzorky do Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Hasiči z Trenčína mali mobilnú ambulanciu pred hasičskou stanicou v Novom Meste nad Váhom, žilinská posádka vykonávala odbery repatriantom v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá v Liptovskom Jáne. Nitrianski hasiči odoberali vzorky v Školiacom a rekreačnom zariadení Finančnej správy vo Veľkom Mederi.

9:13 USA už majú viac ako 560-tisíc potvrdených prípadov. Ochoreniu Covid-19 už podľahlo 22 115 ľudí.

8:22 V Číne za posledných 24 hodín pribudlo 103 nových prípadov ochorenia Covid-19, od začiatku pandémie ich v krajine evidujú už 82 160.

8:09 Pripomíname, že až do 13. apríla do polnoci platí na Slovensku obmedzenie pohybu. Vláda zakázala uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať s výnimkou osôb v spoločnej domácnosti. Veľkonočnú šibačku a oblievačku tak musíte odložiť na budúci rok. Obmedzenie pohybu na verejnosti zohľadňuje len niekoľko výnimiek.

1. cestu do a zo zamestnania a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti,

2. cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb (nákup potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, kozmetiky a iného drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, doplnenie pohonných hmôt),

3. cestu za účelom obstarania nevyhnutných základných životných potrieb podľa bodu 2. pre inú osobu (napr. dobrovoľníctvo, susedská výpomoc) v rámci územia okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc, v rámci územia mesta,

4. cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladného vyšetrenia, vrátane sprevádzania blízkou osobou a príbuzným,

5. pobyt v prírode v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta,

6. cesty na pohreb blízkej osoby,

7. cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný, v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta.

7:48 Tím vedcov z The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) vypracoval podrobný model vývoja situácie v jednotlivých krajinách sveta. Ide samozrejme o odhad, a situácia sa preto môže ešte vyvinúť aj inak.