Koronavírus: Na Slovensku máme takmer 1100 prípadov, vláda má plán pre DSS aj rómske osady a Google opäť ďakuje (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

9:40 Od pondelka 20. apríla budú autobusy a trolejbusy v meste pod Urpínom jazdiť až do odvolania v mimoriadnom režime. Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Zdenka Marhefková, mesto tak reaguje na pretrvávajúcu situáciu súvisiacu so šírením koronavírusu a výrazný pokles počtu cestujúcich vo verejnej hromadnej doprave. Vzhľadom na vysoké výpadky tržieb v mestskej hromadnej doprave (MHD) by sa pri zachovaní súčasného stavu zvyšovala potreba dotácie z rozpočtu mesta pre dopravcov na vykrytie straty výkonov vo verejnom záujme.