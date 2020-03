Koronavírus na Slovensku: Počet nakazených stúpol na 32, prípady sú v Trnave aj v Banskej Bystrici, (online)

Koronavírus na Slovensku

Online (minúta po minúte)

11:13 Jedna z najväčších slovenských gastro spoločností zatvára svoje reštaurácie, bary a kluby. Manažment skupiny Medusa, ktorá prevádzkuje vyše 40 prevádzok a zamestnáva 1 400 ľudí v troch krajinách, sa rozhodol ponechať v prevádzke len jedálne v biznis centrách a u veľkých korporátnych klientov.

11:08 V bratislavskom Novom Meste zatvorili tržnicu aj lanovku na Kamzík. Mestská časť o tom informovala na svojej internetovej stránke.

10:51 Meranie teploty či dezinfekcia rúk pri vstupe sú opatrenia, ktorými sa riadi už aj Prezidentský palác. Pri vchodoch do paláca je umiestnená dezinfekcia rúk, zástupcom médií pri vstupe merajú teplotu.

10:45 Dvojročný chlapec, ktorý bol hospitalizovaný s koronavírusom v Detskej Fakultnej nemocnici v Košiciach, je už doma v izolácii.Informovala o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová.

10:42 Distribútori elektrickej energie prerušia práce na elektrických vedeniach, pôvodne avizované odstávky elektriny teda nebudú.

10:32 Nateraz jediná pacientka z územia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorej potvrdili nákazu koronavírusom, má mierny priebeh ochorenia. Po zasadnutí rozšíreného Štábu pre krízové situácie TSK o tom informovala riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková. Podľa predsedu TSK Jaroslava Bašku zo 46 osôb testovaných v kraji pre podozrenie na koronavírus bolo 39 výsledkov negatívnych, na výsledky šiestich testov sa čaká.

10:07 Magistrát mesta Košice odporúča občanom, aby nepoužívali vo svojich firmách, obchodných prevádzkach a ďalších priestoroch vrátane bytov klimatizáciu alebo vzduchotechniku. Jedným z ďalších opatrení proti šíreniu koronavírusu je aj úplne uzatvorenie košickej zoo. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. 9:59 Súkromný slovenský letecký prepravca Go2Sky ponúka vláde pomoc pri preprave občanov SR späť do vlasti. Na Letisku Bratislava má k dispozícii lietadlo Boeing 737-800 spolu s posádkou, ktoré dokáže prepraviť 189 cestujúcich a takmer 9 ton zdravotníckeho materiálu odkiaľkoľvek. Vláda zatiaľ neuvažuje, že by Slovákom uviaznutým v zahraničí, pomohla dostať sa domov. 9:56 Jedenásť mŕtvych a 802 nakazených nie je dôvodom na opatrenia, myslí si britská vláda. Ľuďom odporúča umývať si ruky a keď sú chorí, zostať doma.

9:07 Slovenská pošta od soboty 14. marca až do odvolania zatvára počas víkendov všetky svoje prevádzky v obchodných centrách. Podľa potreby a vývoja situácie obmedzí aj otváracie hodiny ostatných pobočiek.

8:40 Desiatim ľuďom, ktorí boli v kontakte s mužom s potvrdeným vírusom Covid-19 s pobytom v Dolnom Dubovom v okrese Trnava bola nariadená 14-dňová karanténa a boli im odobraté vzorky na zistenie koronavírusu. Z týchto ľudí prišli podľa starostu Jozefa Čapkoviča do priameho kontaktu s nakazeným mužom dvaja ľudia.

8:22 Prvé prípady nákazy koronavírusom hlásia Venezuela a Portoriko.

8:16 Spojené štáty si predvolali čínskeho veľvyslanca po tom, ako vysokopostavený predstaviteľ Pekingu na Twitteri vyhlásil, že pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2 mohol vyvolať Washington. 8:01 Väčšina obyvateľov Spojeného kráľovstva nemá obavy, že by sa mohla nakaziť novým koronavírusom SARS-CoV-2. Štvrtina Britov pritom odmieta v súvislosti s pandémiou tejto potenciálne smrtiacej nákazy akokoľvek meniť svoje návyky. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky, ktorý pre spravodajský server Sky News uskutočnila agentúra YouGov.

7:26 Letecké spoločnosti vrátane nízkonákladových Ryanair a easyJet zrušili poplatky za zmenu letov, upozorňuje stránka Fly4free.

7:17 Donald Trump vyhlásil v USA stav núdze. Na pomoc uvoľnil 50 miliárd dolárov.

7:10 Česko má už 150 potvrdených prípadov nákazy koronavírusom, potvrdil premiér Andrej Babiš.

7:05 Česká vláda rozhodla o zatvorení všetkých obchodov s výnimkou potravín, lekárni, drogérií a čerpacích staníc. Otvorené môžu byť aj predajne výpočtovej a spotrebnej elektroniky, potrieb pre domáce zvieratá, očné optiky a trafiky. Zatvorené musia od dneška až do 24. marca ostať reštaurácie, bary a podobné zariadenia. Netýka sa to závodných jedální a prevádzok rýchleho občerstvenia s predajom cez okienko. Herne a kasína sú zatvorené až do odvolania, sumarizuje Česká televize.

7:00 Na Slovensku nepristávajú lietadlá zo zahraničia a žiadne neodlietajú. Nechodia medzinárodné vlaky ani autobusy, lode môžu územím Slovenska len preplávať, no nesmú zakotviť. Hranice zatvorili Česko, Ukrajina aj Poľsko. Občania Slovenska sa však domov bez problémov dostanú.

6:57 Sobotňajší grafikon pre vlaky bude platiť aj v ďalších dňoch. Niektoré však budú jazdiť aj napriek tomu, že v sobotu nemajú, naopak, niektoré budú zrušené. Podrobný zoznam je na stránke ZSSK.