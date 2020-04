Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 27 nakazených, Matovič kritizuje aktivistov a v Česku majú virtuálne rúška (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

15:50 V Belgicku v pondelok počet úmrtí stúpol o 303 na 3 903. Ako informuje BBC, jedenásťapolmiliónová krajina od začiatku pandémie potvrdila vyše 30-tisíc prípadov nákazy.

15:33 Polícia aj na Veľkonočný pondelok kontroluje dodržiavanie prijatých opatrení. „Muži zákona“ boli aj na Draždiaku a Železnej studničke.

15:20 Žilinský samosprávny kraj (ŽSK) rozšíril v čase mimoriadnej situácie svoje infolinky o sociálne, právne a psychologické poradenstvo. Ako informovala hovorkyňa ŽSK Martina Remencová, poradenstvo zabezpečuje krajská Nadácia pre podporu rodiny ŽSK. Nadácia v týchto dňoch ďalej prijíma aj žiadosti od jednotlivcov a rodín, ktorí sa ocitli v núdzi a neľahkej životnej situácii. Bezplatné telefónne linky sú v pohotovosti v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00. 15:04 Testovanie v rómskych osadách naďalej pokračuje. Ako informuje ministerstvo obrany na sociálnej sieti Facebook, v teréne viac ako 1500 vojakov, z toho približne 150 v okolí Krompách, kde taktiež pomáhajú s testovaním a dohliadajú na dodržiavanie verejného poriadku. „Ozbrojené sily SR spustili tiež historicky prvú civilno-vojenskú operáciu pod názvom „Umbrella“, ktorá má zabezpečiť občiansky život a bezpečnosť v uzatvorených komunitách,“ dodáva rezort.

14:54 V Rusku potvrdili za uplynulých 24 hodín ďalších 2550 prípadov nákazy novým koronavírusom. Ako informuje BBC, predstavuje to dosiaľ najvyšší denný prírastok nových infekcií v krajine. Z celkovo 18 328 potvrdených prípadov v Rusku, pritom asi 11 500 pripadá na Moskvu. Celkovo zatiaľ krajina potvrdila 148 úmrtí.

14:21 Svetoznámy kyjevský monastier dali do karantény po tom, ako testy u desiatok mníchov potvrdili nový koronavírus. Oznámil to starosta Kyjeva Vitalij Kličko. V Kyjevsko-pečerskej lavre potvrdili 90 prípadov nákazy, z toho 63 za posledných 24 hodín. Mesto preto podľa Klička pošle do monastieru zdravotnícky tím, ktorý tam vykoná rozsiahle testovanie. Ukrajina zatiaľ potvrdila 3 102 prípadov nákazy novým koronavírusom, z toho 495 v hlavnom meste. Ochoreniu COVID-19 podľahlo 93 ľudí. 14:12 Naživo: Tlačová konferencia ministra obrany Jaroslava Naďa (OĽaNO). Lietadlo z Číny do Bratislavy priviezlo 20 ton materiálu – rukavice, rúška, ochranné obleky aj respirátory.

14:04 Bližšie informácie k novým prípadom ochorenia Covid-19 na Slovensku.

muž, 31 rokov, okres Košice – okolie

žena, 28 rokov, okres Nitra, v karanténnom stredisku

muž, 41 rokov, okres Martin, v karanténnom stredisku

žena, 59 rokov, okres Čadca, v karanténnom stredisku

žena, 29 rokov, okres Brezno, v karanténnom stredisku

žena, 68 rokov, okres Humenné

žena, 30 rokov, okres Zlaté Moravce, v karanténnom stredisku

žena, 46 rokov, okres Bratislava, v karanténnom stredisku

žena, 50 rokov, okres Nové Zámky, v karanténnom stredisku

žena, 27, rokov, okres Trebišov, v karanténnom stredisku

žena, 50 rokov, okres Považská Bystrica, v karanténnom stredisku

žena, 25 rokov, okres Malacky

žena, 58 rokov, okres Sobrance

žena, 53 rokov, okres Martin

žena, 34 rokov, okres Námestovo, v karanténnom stredisku

muž, 45 rokov, okres Prievidza, v karanténnom stredisku

muž, 40 rokov, okres Michalovce

muž, 47 rokov, okres Krupina, v karanténnom stredisku

muž, 59 rokov, okres Bratislava

žena, 43 rokov, okres Vranov nad Topľou

žena, 59 rokov, okres Čadca, v karanténnom stredisku

žena, 32 rokov, okres Brezno, v karanténnom stredisku

13:19 V nedeľu na Slovensku celkovo otestovali 1324 ľudí.

13:14 Počet potvrdených prípadov koronavírusu na Slovensku sa za posledný deň zvýšil o 27 na 770.

12:35 Premiér Igor Matovič (OĽaNO) sa na Facebooku pustil do aktivistov.

„Tak takto: premilení ‚ľudskoprávni‘ aktivisti – skúsme ísť na to inak – poďte príkladom – šup zoberte si rúška, rukavice, batôžky – a hor sa do karantenizovaných osád! Veľmi sa tam teraz vaša nezištná a odvážna pomoc zíde,“ adresoval im „štipľavé slová“.

12:13 Nemecko má viac vyliečených pacientov, ako aktívnych prípadov nového koronavírusu.

Informuje o tom spravodajský portál BBC s tým, že počas uplynulých 24 hodín krajina potvrdila 2 537 nových pozitívnych testov, čím sa celkový počet potvrdených prípadov nákazy v Nemecku vyšplhal na 127 854. To je štvrté najvyššie číslo v Európe. Vyše 50 % infikovaných sa však už vyliečilo.

V Španielsku je podľa oficiálnych údajov vyliečených 37 % zo 166 831 infikovaných, v Taliansku 22 % zo 156 363 a vo Francúzsku 21 % zo 133 670. Nemecko má pritom aj nižšiu mortalitu, čo pripisujú masívnemu testovaniu, v dôsledku ktorého je medzi potvrdenými prípadmi aj množstvo pacientov s ľahkým priebehom ochorenia.

Kancelárka Angela Merkelová by sa mala v pondelok stretnúť s ďalšími vysokými predstaviteľmi Nemecka, aby prediskutovali možné uvoľnenie rozsiahlych bezpečnostných opatrení.

11:55 V Španielsku síce informovali o najnižšom dennom prírastku nových prípadov za tri týždne, no počet nových úmrtí v krajine stúpol – na niečo vyše 600. Vláda v tejto súvislosti varovala, že krajinu ešte môžu čakať ťažké časy, i keď sa prírastok nových infekcií naďalej spomaľuje.

Krajina pritom od pondelka uvoľňuje niektoré z bezpečnostných opatrení a niektorí ľudia by sa mohli vrátiť do práce. Musia však dodržiavať prísne predpisy. Obchody, reštaurácie a zábavné podniky, ktoré nie sú nevyhnutné, však ostanú zatvorené. Ľuďom, ktorí do práce cestujú verejnou dopravou, rozdajú 10 miliónov ochranných rúšok.

11:14 Česko má 5991 potvrdených prípadov ochorenia Covid-19. V nedeľu pribudlo „len“ 89 nových nakazených, čo je ale podľa ministerstva zdravotníctva spôsobené aj menším počtom vykonaných testov.

10:55 Dve z najhoršie zasiahnutých krajín v Európe, Taliansko a Francúzsko, oznámili zníženie počtu nových úmrtí na Covid-19. V Taliansku ochoreniu za deň podľahlo 431 ľudí, čo je najmenej za tri týždne. Úrady preto dúfajú, že krajina už má vrchol krízy za sebou. Francúzsko zaznamenalo pokles v počte úmrtí aj v počte pacientov, ktorých museli pripojiť na prístroje. V nedeľu oznámili, že podľa oficiálnych údajov zomrelo za 24 hodín 315 ľudí, pričom deň predtým to bolo 345.

10:24 V Česku majú novú aplikáciu, proti koronavírusu bojujú s virtuálnymi rúškami.

9:56 Taliansky tenorista Andrea Bocelli odspieval na Veľkonočnú nedeľu sólový koncert z prázdneho milánskeho dómu.

9:34 Posádky hasičskej záchrannej služby odoberali v nedeľu vzorky osobám podozrivým na koronavírus na ôsmich miestach v rámci Slovenska. Informovala o tom Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru. Hasiči z Banskej Bystrice začali s odbermi ráno v Smrekovci na Donovaloch. Posádka prešovskej hasičskej záchrannej služby pracovala v Tatranských Zruboch, po ukončení odberov zaviezli vzorky do Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Košiciach. Hasiči z Trenčína mali mobilnú ambulanciu pred hasičskou stanicou v Novom Meste nad Váhom, žilinská posádka vykonávala odbery repatriantom v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave MV SR Bystrá v Liptovskom Jáne. Nitrianski hasiči odoberali vzorky v Školiacom a rekreačnom zariadení Finančnej správy vo Veľkom Mederi. Posádka trnavských hasičov vykonávala odbery repatriantom na troch miestach – v Centre účelových zariadení Signál a v hoteli Granit v Piešťanoch a v Strednej odbornej škole Policajného zboru v Pezinku. V trnavskom internáte Výskumného ústavu jadrovej energetiky, a. s. zároveň hasiči z okresného riaditeľstva a členovia z okolitých dobrovoľných hasičských zborov obcí pripravovali priestory na príchod repatriantov zo zahraničia.

9:13 USA už majú viac ako 560-tisíc potvrdených prípadov. Ochoreniu Covid-19 už podľahlo 22 115 ľudí.

8:55 Polícia upozorňuje ľudí, aby aj na Veľkonočný pondelok zostali doma. „Šibačky a polievačky u babky počkajú,“ vyzýva.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

8:43 Vo svete už ochoreniu Covid-19 podľahlo viac ako 114-tisíc ľudí a počet potvrdených prípadov sa vyšplhal na vyše 1,8 milióna. Takmer 428-tisíc pacientov sa vyliečilo.