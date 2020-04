Koronavírus: Na Slovensku pribudlo 45 nakazených, začala sa prvá fáza otvárania obchodov a vznikne špeciálna SOS dávka (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

13:05 Z 330 repatriantov, ktorým poskytol Prešovský samosprávny kraj (PSK) ubytovanie vo svojich internátoch, sa aktuálne v zariadeniach nachádza už len 20 navrátilcov zo zahraničia. Troch repatriantov po jednom pozitívnom teste vo Svidníku presunuli do Bardejovských kúpeľov. Ostatní sa po negatívnych výsledkoch z testovania na Covid-19 presunuli do domácej karantény. 12:58 Pre dohodárov bude určená zvláštna pomoc, ktorá podľa ministra Krajniaka pôjde priamo zo štátneho rozpočtu. 12:55 Štát podľa ministra Krajniaka vytvára špeciálnu SOS dávku, ktorá bude určená pre ľudí, ktorí sa zatiaľ nenašli v prijatých opatreniach na pomoc počas koronakrízy. 12:52 Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) na tlačovej konferencii oznámil, že sa podarilo vyjednať výnimku z Európsku úniou a štát bude môcť poskytovať pomoc pre zamestnancov aj v podnikoch, ktoré sú v ťažkostiach.

12:43 Americký prezident Donald Trump chce predísť vlne bankrotov a masového prepúšťania v americkom ropnom priemysle. Trump na Twitteri oznámil, že ministerstvám energetiky a financií dal pokyn, aby „sformulovali plán“ poskytnutia fondov zameraných na pomoc ropným a plynárenským firmám. Tento sľub prišiel deň po tom, ako sa cena americkej ropy prvýkrát v histórii dostala do negatívneho teritória. Informuje o tom CNN. Pri cene ropy na úrovni 20 USD podľa výskumnej spoločnosti Rystad Energy hrozí do konca roka 2021 bankrot 533 americkým firmám podnikajúcim v prieskume a ťažbe ropy. Pri cene ropy 10 USD za barel by bankrotov bolo viac ako 1 100. Americký ropný inštitút však uviedol, že sektor nechce záchranu ako napríklad letecké odvetvie. Ropný priemysel si však želá prístup k núdzovým úverom poskytovaným federálnou vládou. 12:35 Bratislavský Ružinov by mohol otvoriť obľúbené Trhovisko Miletičova už tento piatok. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka komunikačného oddelenia mestskej časti Tatiana Tóthová. „V tejto chvíli potrebujeme presné inštrukcie od hygienikov, teda koľko ľudí môže byť, aké rozostupy môžu byť medzi obsadenými stánkami, spôsob dezinfikovania a pod., ale predpokladáme, že v piatok by sme mohli Miletičku znova otvoriť,“ uviedla Tóthová. Od polovice marca sú na trhovisku otvorené iba uzatvorené prevádzky, v ktorých sa predávajú potraviny.

12:19 Ministerstvo zdravotníctva na sociálnej sieti Facebook upozorňuje, že v otvorených obchodoch a prevádzkach musia zamestnanci a zákazníci dodržiavať hygienické opatrenia.

11:52 Dermatovenerologické ambulancie vyšetrujú limitovaný počet pacientov. Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová. Ako uviedol hlavný odborník MZ SR pre dermatovenerológiu Vladimír Flimer, kožné ambulancie pracujú v odporučenom hygienickom režime.

„Pacient prichádzajúci na vyšetrenie musí mať ochranné rúško a rukavice. Následne je mu odobraná epidemiologická anamnéza. V ambulancii a čakárni sa odporúča priebežná dezinfekcia – dezinfikujú sa kľučky, stoličky či lavice na sedenie. Cez prestávky v ambulancii používame germicídny žiarič,“ konštatoval.

Ak je to možné, odborníci by mali s pacientmi komunikovať telefonicky, SMS správou či e-mailom. Ak sa pacient nachádza v karanténe, je možné použiť aj telemedicínu. Ako Flimer konštatoval, pacienti, ktorí potrebujú pokračovať v liečbe a nie je potrebná kontrola, dostanú e-recept a sú poučení o ďalšom postupe. Pacienti, ktorí potrebujú vyšetrenie, dostanú termín a presný čas na vyšetrenie, aby sa v čakárni nehromadili.

11:26 Fakultná nemocnica s poliklinikou (FNsP) Nové Zámky otvorila odberné miesto na diagnostiku ochorenia Covid-19. „Na parkovisku pred budovou nemocnice sme počas uplynulého týždňa osadili unimobunku, ktorá bude na tento účel slúžiť. Testovanie spúšťame formou ‚drive-through‘,“ uviedol hovorca a marketingový manažér nemocnice Ján Baček.

Pacient musí vyplniť online formulár v aplikácii Moje eZdravie, kde dostane tzv. Covid pas. Následne ho Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR bude kontaktovať, či je vhodný kandidát a pošle mu presné pokyny. FNsP Nové Zámky môže odobrať ster až po odsúhlasení ÚVZ SR, nielen pridelením Covid pasu.

Nemocnica bude ľudí testovať v pracovných dňoch dni od 8:00 do 12:00. „Odhadujeme, že denne odoberieme približne 30 vzoriek. Odbery budú vykonávať naši zamestnanci. Pacientom prídu výsledky prostredníctvom aplikácie alebo SMS,“ uviedol Baček. Dodal, že odbery sú hradené z prostriedkov zdravotnej poisťovne, pacienti si zaň teda nebudú platiť. Odber na vlastnú žiadosť a za hotovosť nie je možný.

11:17 Počet obetí nového koronavírusu v Španielsku za posledný deň vzrástol o 435 na 21 717. Zaznamenali aj nových 4211 prípadov a celkovo tak už v krajine na ochorenie Covid-19 pozitívne otestovali 208 389 ľudí.

11:02 V Česku sa už z ochorenia Covid-19 vyliečilo 1800 pacientov. Ako informovalo ministerstvo zdravotníctva, počet potvrdených prípadov nového koronavírusu stúpol na 7041 a zomrelo už 204 ľudí. Od začiatku pandémie už v krajine urobili 186 918.

10:44 Na Slovensku v utorok otestovali 3468 ľudí a dobrou správou je, že nepribudlo žiadne nové úmrtie.

10:39 Počet nových prípadov ochorenia Covid-19 na Slovensku sa za posledný deň zvýšil o 45 na 1245.

10:32 Dôchodcovia môžu od stredy nakupovať už iba od pondelku do piatku, a to od 9:00 do 11:00.

10:23 Dopravný podnik Bratislava na sociálnej sieti Facebook oznámil, že od stredy má otvorené všetky predajne.

10:01 Niekoľko týždňov predtým, ako Spojené štáty potvrdili prvé úmrtie na ochorenie Covid-19, podľahli nákaze dvaja ľudia v Kalifornii. V utorok o tom informovali zástupcovia okresu Santa Clara, podľa ktorých ľudia zomreli 6. a 17. februára vo svojich domoch. Prvú americkú obeť pandémie nového koronavírusu pritom potvrdili 29. februára v štáte Washington. Americké Centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) podľa zverejnených informácií v utorok potvrdilo tamojšiemu súdnemu lekárovi, že odobraté vzorky tkaniva oboch mŕtvych boli pozitívne na vírus. 9:36 Bratislavské Staré Mesto v stredu opäť otvorilo Trhovisko Žilinská. „Po krátkej prestávke je obľúbený trh opäť v prevádzke. Návštevníkov však prosíme, aby dodržiavali pravidlá. V opačnom prípade hrozí, že úrad verejného zdravotníctva trhovisko uzavrie,“ uviedla mestská časť na sociálnej sieti. Návštevníci trhu musia dodržiavať medzi sebou odstupy aspoň dva metre, chrániť si nos a ústa rúškom alebo jeho náhradou a dezinfikovať si ruky. „Nádoby na dezinfekciu sú zavesené na stĺpikoch na okrajoch trhoviska, v prípade, že budú prázdne, oznámte to staromestskej hliadke, ktorá okamžite zabezpečí ich doplnenie,“ uzavrela mestská časť.

9:15 Texaský lekár slúžiaci na pohotovosti sa rozhodol počas pandémie bývať v drevenom domčeku pre deti, ktorý stojí v záhrade pri ich rodinnom dome. Ako informuje CNN, Jason Barnes sa obával, že sa v práci nakazí koronavírusom a následne by mohol vystaviť riziku aj svoju rodinu.

Najprv si chcel prenajať karavan alebo zaplatiť izbu v hoteli, no jeho manželka prišla s nápadom, aby sa presťahoval do domčeku na strome. „Spočiatku som to myslela ako vtip, no čím viac som na to myslela, tým sa mi to zdalo reálnejšie,“ uviedla manželka.

Lekár má v dočasnom príbytku posteľ, jedlo, malú terasu aj klimatizáciu. „Karanténa je dôležitá a je to jediný spôsob, ako môžeme túto vec poraziť,“ vyhlásil Barnes.

8:57 Slovenský rezort diplomacie na sociálnej sieti Facebook upozorňuje, že nemecká polícia pristúpila k dôslednému preverovaniu dôvodov tranzitu. „Odporúčame občanom vziať si pracovnú zmluvu so zamestnávateľom, alebo potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o prihlásení sa na pobyt v treťom štáte ako aj zahraničnú kartu poistenca,“ uvádza ministerstvo.

Aj po predložení týchto dokladov je však podľa slovenského ministerstva povolenie alebo zamietnutie tranzitu cez Nemecko na posúdení a rozhodnutí policajta na hranici. „V prípade zamietnutia vstupu a návratu na Slovensko cestujúci musí podstúpiť 14-dňovú karanténu v určenom zariadení ministerstva vnútra,“ doplnil rezort.