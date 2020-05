Koronavírus: Na Slovensku pribudlo osem nakazených. Otvorili ďalšie obchody a zelenú dostali aj autoškoly a taxislužby (online)

13:37 Obavy verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej v súvislosti s umiestňovaním repatriantov do povinnej karantény v zariadeniach určených ministerstvom vnútra nie sú opodstatnené. Na tlačovej besede to v stredu povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Zároveň upozornil na nízky počet ľudí na Slovensku, ktorí sú nakazení koronavírusom. Čísla podľa neho dokazujú, že opatrenie je efektívne a účinné. Poukázal aj na to, že niektoré prípady nákazy v poslednom čase zaznamenali práve u navrátilcov zo zahraničia. Štát sa podľa ministra snaží osobám v karanténe vychádzať v ústrety pri ich požiadavkách. Pripustil však, že nie všetkým sa dá vyhovieť. „V tom množstve opatrení sa nedá všetko urobiť úplne najlepšie,“ povedal.

13:28 Počet potvrdených prípadov koronavírusu v Afrika stúpol za posledný týždeň končiac utorkom o 42 percent. Oznámilo to Africké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Celkový počet prípadov registrovaných na kontinente by mal v stredu prekročiť už 50-tisíc, pričom obetí bude viac než 2 000. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varuje, že Afrika by sa mohla stať novým epicentrom pandémie. Akútny nedostatok testov však znamená, že skutočný počet nakazených na kontinente nie je známy. Humanitárne skupiny v Somálsku napríklad upozorňujú, že reálny počet infikovaných je tam oveľa vyšší než 835 potvrdených prípadov. Tento štát má zároveň jeden z najslabších zdravotníckych systémov na svete. Nakazených hlási už všetkých 54 afrických krajín s výnimkou malého Lesotha. Viac než tisíc prípadov potvrdilo medzičasom dvanásť afrických štátov. 13:09 Podľa informácií portálu vZdravotníctve.sk, profesor Vladimír Krčméry zatiaľ krízový štáb neopúšťa.