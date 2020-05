Koronavírus: Na Slovensku pribudlo päť nakazených a jedno úmrtie, obchody sa možno budú otvárať rýchlejšie (online)

8:32 V súvislosti s postupným uvoľňovaním opatrení zavedených na Slovensku v čase pandémie koronavírusu, sa od pondelka 4. mája menia aj cestovné poriadky mestskej hromadnej dopravy v Prešove.

Charlotta Bergqvist z tejto agentúry pre švédskeho vysielateľa TV4 povedala, že remdesivir v EÚ prioritne skúmajú a rozhodnutie by mohlo padnúť „v priebehu niekoľkých dní“. Únia by tak mohla nasledovať podobné rozhodnutie Spojených štátov, kde Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) povolil jeho núdzové použitie pre ťažko chorých pacientov hospitalizovaných s Covid-19. Liek kalifornskej firmy Gilead Sciences bol pôvodne vyvinutý na liečbu eboly.

7:14 Taliani môžu od pondelka vyraziť do parkov a verejných záhrad na prechádzky, zabehať si alebo sa povoziť na bicykli. Návštevníci však musia dodržiavať aspoň metrové odstupy a zakázané sú pikniky. Detské ihriská tiež zostanú zatvorené. Podľa agentúry AP však Taliani vyrazili do ulíc už v nedeľu, pričom mnohí sa chránili maskami, no iní si ich pri rozhovoroch dávali dole. Experti pritom obyvateľov varujú, aby boli ďalej opatrní, a premiér Giuseppe Conte upozornil, že v prípade, že začne počet prípadov nákazy novým koronavírusom znovu stúpať, môžu ľudia o tieto slobody opäť prísť. Od pondelka môžu tiež kaviarne a reštaurácie ponúkať takeout. Povolené sú aj krátke pohrebné obrady, na ktorých sa však môže zúčastniť maximálne 15 trúchliacich s ochrannými maskami.

6:51 Slovenská ekonomika sa podľa premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) reálne otvorí vtedy, keď si ľudia v zahraničí budú chcieť kupovať náš tovar. „Na to sa potrebujú aj ostatné krajiny v EÚ dostať zdravotne na našu úroveň, čo ešte chvíľu potrvá,“ uviedol v statuse na sociálnej sieti Facebook a dodal, aby sme im držali palce.