Koronavírus: Na Slovensku sa počet nakazených blíži k 600. VOĽNÝ POHYB je obmedzený, dodržiavanie kontrolujú vojaci a policajti (online)

09:04 – VODERADY: Vodiči sa na diaľnici D1 v smere do Bratislavy zdržia podľa aktuálnych informácií Zelenej vlny 3 hodiny.

Mestská hromadná doprava v jednotlivých mestách Trnavského kraja bude zabezpečovaná podľa požiadaviek jednotlivých samospráv . V Trnave premávajú autobusy aj počas pracovných dní vo víkendovom režime. V Piešťanoch je zabezpečovaná počas pracovných dní až do odvolania v obmedzenom režime ako v posilnenú sobotu. V Hlohovci platí mimoriadny režim a vybrané spoje mestskej hromadnej dopravy až do odvolania nepremávajú, v Senici jazdia mestské autobusy ako v sobotu. Platné cestovné poriadky nájdu cestujúci na webovej stránke spoločnosti ARRIVA Trnava v sekcii Cestovné poriadky.

6:46 Ministerstvo vnútra na sociálnej sieti Facebook informuje, že od 8. do 17. apríla je možné vnútorné hranice Slovenska prekročiť iba na niektorých hraničných priechodoch, ktoré sú otvorené nepretržite. „Ak osoba prekročí vnútornú hranicu na iných miestach, dopúšťa sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 300 eur a v blokovom konaní do 165 eur,“ upozorňuje.