Koronavírus: Na Slovensku zomreli ďalší štyria ľudia, Sulík zrušil radu a nechce súťažiť s Matovičom (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

15:11 V Česku zastavili nekontrolované šírenie nového koronavírusu. Informoval na Twitteri minister zdravotníctva Adam Vojtěch. „Vplyv Veľkej noci, ale uvidíme až za týždeň,“ uviedol s tým, že ľudia musia naďalej myslieť na tri hlavné princípy, ktorými sú nosenie rúška, bezpečnú vzdialenosť a umývanie rúk. To je podľa Vojtěcha kľúčové.

14:54 Ako informoval minister zdravotníctva Krajčí, v Domove sociálnych služieb v Pezinku už boli otestovaní všetci klienti. Ako dodala riaditeľka bratislavskej Univerzitnej nemocnice Renáta Vandriaková, sedemnásti z tohto zariadenia sú hospitalizovaní, z toho sedem na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) a jedna pacientka je na pľúcnej ventilácií.

14:48 Traja klienti Domova sociálnych služieb v Pezinku zomreli na koronavírus, životy ďalších visia pre ich vysoký vek na vlásku. Informovali o tom na spoločnej tlačovej konferencii minister zdravotníctva Marek Krajčí a župan Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Ochoreniu Covid-19 podľahol v trnavskej nemocnici aj 89-ročný muž. Počet obetí na Slovensku tak stúpol na štyri.

14:26 Sulík okrem iného tiež povedal, že keby sa aj obchody nezačali otvárať, z vlády sa jeho strana odísť nechystá. O potrebe otvárať prevádzky bude presviedčať hlavného hygienika Jána Mikasa, lebo situácia u nás je neporovnateľná s Talianskom a Španielskom.

14:24 „Nezachytil som žiadny pozitívny prípad predavačky,“ vyhlásil Sulík a nerozumie prečo, by mali byť malé obchody zatvorené. Otvoriť sa mali podľa neho už predvčerom v utorok. „Zatvorené obchody sú hriech páchaný na podnikoch,“ dodal.

14:18 Sulíkova Ekonomická krízová rada nevznikne. Minister hospodárstva a líder strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík nechce súťažiť s radou, ktorú ohlásili premiér Igor Matovič a minister financií Eduard Heger. „Nepovažujem za vhodné s premiérom súťažiť,“ povedal Sulík.

14:08 Do nového Matovičovho nového fondu prispelo asi 40 ľudí celkovou sumou necelých 10 700 eur. Samotný premiér zatiaľ neprispel.

13:54 Nikto tak nezarobí na pandémii, ako banky na Slovensku, vyhlásil na tlačovej konferencii Robert Fico (Smer-SD).

13:30 Únia miest Slovenska (ÚMS) požaduje účasť na zasadnutiach vlády. Chce byť tiež právoplatným členom Ústredného krízového štábu SR. Aj takto ponúka ÚMS pomoc vláde v boji s koronavírusom. Po zasadnutí prezídia Únie miest Slovenska za prítomnosti primátorov 22 najväčších miest to uviedol prezident ÚMS Richard Rybníček. Pomoc sa má týkať rýchleho presunu informácií z územia samospráv smerom k rozhodovaniu vlády SR tak, že ÚMS by bola prítomná na každom zasadnutí vlády SR. Predstavitelia ÚMS žiadajú aj o urýchlené stretnutie s ministrom financií Eduardom Hegerom (OĽaNO), aby mohli rokovať o ekonomických dopadoch koronavírusu na samosprávy. 13:06 Náhodné testovanie na prítomnosť koronavírusu by sa malo v Českej republike začať v pondelok 20. apríla. Otestovaných by namiesto pôvodne zamýšľaných 17-tisíc ľudí malo byť nakoniec až 28-tisíc. Denníku Právo to po utorkovom rokovaní vlády potvrdil epidemiológ Roman Prymula. „V pondelok to vypukne,“ uviedol. Protokol, ktorý dáva dokopy olomoucká lekárska fakulta, musí ešte posvätiť etická komisia. Testovať by sa malo na štyroch miestach: v Prahe, Juhomoravskom kraji a v okrese Litoměřice a mikroregióne Litovelsko v Olomouckom kraji. Postup bude na každom mieste odlišný, v Prahe by sa mali ľudia hlásiť dobrovoľne. „Budeme hľadať dobrovoľníkov podľa vekových skupín,“ povedal Prymula. Inde sa zas osoby vhodné na testovanie budú hľadať štatisticky podľa veku. Od plošného testovania si vláda sľubuje predovšetkým zistenie počtu ľudí, ktorí sú koronavírusom nakazení, ale nemajú žiadne príznaky. Plošné testovanie na Islande ukázalo, že takých môže byť až päťdesiat percent všetkých nakazených. Získané údaje môžu byť kľúčové pre uvoľňovanie karanténnych opatrení. 12:51 Slovenská ekonomika sa v tomto roku vplyvom pandémie koronavírusu prepadne o 7,2 %. Už o rok však príde razantné oživenie. Predpovedajú to vládni analytici z Inštitútu finančnej politiky (IFP) vo svojej najnovšej makroprognóze, ktorú zverejnili v stredu.

12:35 Z Afganistanu sa na Slovensko vrátilo 29 vojakov. „Všetci boli po prílete prevezení do karanténneho centra Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši,“ informuje ministerstvo obrany na sociálnej sieti Facebook. 1496010

12:21 Nemecká vláda schválila núdzový úver 3 miliardy eur pre spoločnosť Adidas, ktorá je výrobcom športových odevov a obuvi, aby sa jej pomohlo prekonať obdobie pandémie koronavírusu. Firma uviedla, že prerušila vyplácanie dividend, spätné odkupovanie akcií a vyplácanie odmien manažmentu, aby splnila podmienky pre získanie úveru „na preklenutie tejto bezprecedentnej situácie“. Úver pre Adidas sa skladá z pôžičky od nemeckej štátnej rozvojovej banky KfW v sume 2,4 mld. eur a úveru v objeme 600 mil. eur od konzorcia partnerských bánk firmy vrátane UniCredit, Bank of America, Citibank, Deutsche Bank, HSBC Mizuho Bank a Standard Chartered Bank. „Ďalší vývoj epidémie koronavírusu a jej vplyvu na podnikanie firmy sa v súčasnosti nedá predvídať. V dôsledku toho Adidas stále nedokáže poskytnúť výhľad pre celý rok 2020,“ uviedla firma. 12:06 Vláda musí urýchlene riešiť situáciu týkajúcu sa nájmov, tvrdia prenajímatelia obchodných priestorov a žiadajú vládu o adresnú pomoc. 11:58 Bližšie informácie o nových prípadoch ochorenia Covid-19 na Slovensku. chlapec, 5 rokov, okres Bratislava

muž, 24, okres Bratislava

muž, 62, okres Bratislava

žena, 37, okres Bratislava

muž, 78, okres Liptovský Mikuláš

muž, 81, okres Košice

žena, 92, okres Senec

žena, 55, okres Spišská Nová Ves

žena, 67, okres Nové Zámky

žena, 58, okres Pezinok

žena, 39, okres Rožňava

muž, 40, okres Zlaté Moravce

muž, 18, Spišská Nová Ves

muž, 42, okres Trnava

žena, 34, okres Vranov nad Topľou

muž, 58, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 39, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 55, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 59, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 72, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 73, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 74, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 79, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 82, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 82, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 87, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 88, Domov sociálnych služieb Pezinok

žena, 95, Domov sociálnych služieb Pezinok 11:41 V Domove sociálnych služieb a zariadení pre seniorov (DSS) v Pezinku je aktuálne na koronavírus pozitívne testovaných 56 ľudí, z toho 51 klientov a päť zamestnancov.

11:28 V súvislosti s koronavírusom je podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) aktuálne na Slovensku hospitalizovaných 141 pacientov. „V nemocniciach je s potvrdeným koronavírusom 67 ľudí, s podozrením na toto ochorenie ich je 74,“ priblížila hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová s tým, že na jednotke intenzívnej starostlivosti (JIS) sa aktuálne nachádza päť pacientov a na pľúcnej ventilácii štyria.

11:16 Na Slovensku sa za posledný deň zvýšil počet nakazených o 28 na 862. Celkovo otestovali 1439 ľudí.

11:03 V USA stále pribúdajú obete a nakazení po stovkách. Počet mŕtvych sa zvýšil na 26 064 a potvrdených prípadov ochorenia Covid-19 už majú 614 246. 10:51 Vláda podporila návrh ministra Ivana Korčoka pomôcť ťažko skúšanému Taliansku.

10:22 Ministerstvo hospodárstva SR chce pomôcť cestovným kanceláriám na Slovensku, ale aj ich klientom, ktorí nemohli a nebudú môcť pre celosvetovú pandémiu koronavírusu vycestovať.

Ako ďalej informuje rezort, pripravujú legislatívne zmeny, o ktorých bude v blízkej dobe rokovať vláda. „Cestujúci si budú môcť po dohode s cestovnou kanceláriou vybrať odklad alebo odstúpenie od zmluvy o zájazde bez uplatnenia sankcií. Diskutujeme o umožnení odkladu o 18 mesiacov,“ priblížil návrh ministerstva hospodárstva štátny tajomník rezortu Ján Oravec.

„Zároveň hľadáme mechanizmus ako pomôcť bezúročnými pôžičkami cestovným kanceláriám, aby sa pre mimoriadnu situáciu nedostali do úpadku,“ dodal.

10:05 Americká automobilka General Motors (GM) je pripravená realizovať prvú dodávku ventilátorov pre liečbu pacientov s ochorením Covid-19.

Firma GM začala ventilátory vyrábať minulý mesiac v partnerstve so spoločnosťou Ventec Life Systems. Americké ministerstvo zdravotníctva začiatkom tohto mesiaca ohlásilo zmluvu v objeme takmer 500 mil. USD s firmou GM o výrobe 30-tis. ventilátorov. Automobilka uviedla, že 600 ventilátorov dodá do konca tohto mesiaca a zvyšok z tejto objednávky splní do konca augusta. Informuje o tom portál cnn.com.

Ďalšie americké automobilky sa tiež snažia riešiť kritický nedostatok ventilátorov. Firma Ford na ich výrobe spolupracuje so spoločnosťou GE Healthcare. Ford však bude vyrábať relatívne jednoduché ventilátory. Tie sa budú môcť použiť na pomoc pacientom s ochorením Covid-19, ktorí nepotrebujú sofistikovanejšie prístroje.

9:49 Americký prezident Donald Trump oznámil, že zastaví financovanie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pretože „zlyhala pri plnení svojej základnej povinnosti“ v reakcii na pandémiu koronavírusu. Medzinárodnú organizáciu OSN obvinil zo zlého vedenia a zatajovania šírenia vírusu po tom, čo sa objavil v Číne. Za to sa musí podľa jeho slov zodpovedať. Generálny tajomník OSN António Guterres však v tejto súvislosti vyhlásil, že teraz nie je „vhodný čas“ na škrtanie príspevkov WHO.

9:33 Očakávaný 24. ročník multižánrového festivalu Pohoda sa napokon neuskutoční.

9:22 Najväčší zamestnávateľ na Spiši, výrobný závod Embraco Slovakia, pozastavil výrobu. Podľa vedenia spoločnosti by mali pre koho vyrábať, nemajú však z čoho. Viaznu im dodávky materiálu od talianskych dodávateľov.

9:05 V britskom meste Milton Keynes sa počas pandémie nového koronavírusu osvedčila robotická donáška jedla. Takmer 200-tisíc tamojším obyvateľom rozvážajú jedlo miniatúrne autonómne vozidlá firmy Starship Technologies.