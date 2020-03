Koronavírus online: Matovič oznámi 40 nových opatrení. Pandémia COVID-19 vo svete zrýchľuje, varovala WHO

9.19

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa obrátilo na Národnú radu SR so žiadosťou o urýchlené prijatie novely zákona o obecnom zriadení. Tá by mala podľa združenia zahŕňať, aby obecné či mestské zastupiteľstvá mohli hlasovať v prípade mimoriadnych udalostí, ako je napríklad aktuálne šírenie nákazy novým koronavírusom, aj formou per rollam (elektronicky).