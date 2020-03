Koronavírus online: Na Slovensku máme 217 prípadov, štát pomôže zamestnávateľom aj živnostníkom

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

11:44 Pandemické ošetrovné aj zmeny v „péenkách“, Matovičova vláda schválila prvé ekonomické opatrenia.

11:27 Ministerstvo práce sociálnych vecí počíta s tým, že Sociálna poisťovňa v súvislosti s pandémiou vyplatí 100-tisíc nemocenských dávok už od prvého dňa trvania karantény. „Nad rámec súčasného právneho stavu bude dotknutým osobám zo Sociálnej poisťovne vyplatené nemocenské po dobu 10 kalendárnych dní,“ uvádza sa v doložke vplyvov.

11:32 Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo stručný popis najnovšie potvrdených prípadov na Slovensku. muž, UN Martin, okres Martin

muž, karanténa Gabčíkovo, okres Vranov nad Topľou

žena, Bratislava – Kramáre, okres Bratislava

žena, Bratislava-Kramáre, okres Vranov nad Topľou

muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

muž, Bratislava-Kramáre, okres Malacky

muž, Bratislava-Kramáre, okres Bratislava

muž, FN Trenčín, okres Považská Bystrica

muž, FN Trenčín, okres Ilava

muž, ÚVN Ružomberok, okres Dolný Kubín

muž, FnSP Banská Bystrica, okres Banská Bystrica

žena, okres Lučenec

11:24 Premiér Igor Matovič nevylúčil, že sa budú rušiť aj trináste dôchodky. „Ľudia nás nevolili na to, aby sme sa tu hrali na Mikuláša,“ povedal.

11:13 Vláda v stredu schválila návrh na predĺženie vyplácania ošetrovného, tzv. OČR, na celé obdobie starostlivosti o dieťa počas uzatvorenia škôlok a škôl, ak ide o dieťa do 11 rokov veku a zavedenie nároku na nemocenské vyplácané Sociálnou poisťovňou od prvého dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu pri karanténnych opatreniach. Návrh novely zákona o sociálnom poistení by mal parlament v najbližších dňoch prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Tieto dve opatrenia by si mali v tomto roku zo Sociálnej poisťovne vyžiadať 338,5 milióna eur.

11:08 V bratislavskej mestskej časti Staré Mesto sa predlžuje zákaz organizovania kultúrnych, spoločenských a športových podujatí až do 1. júna. Termín sa však môže podľa situácie zmeniť. Informuje o tom Staré Mesto na svojej webovej stránke.

Zákaz je dôsledkom vládnych opatrení na spomalenie šírenia koronavírusu. O tom, či sa plánované akcie, ktoré organizuje kultúrne oddelenie Starého Mesta a staromestské centrá kultúry a vzdelávania presunú na iný termín, bude staromestská samospráva informovať.

Mestská časť Staré Mesto prijala viacero opatrení v súvislosti s koronavírusom a o aktuálnej situácii informuje občanov prostredníctvom oficiálnej webovej stránky alebo sociálnej siete.

10:57 Mladý Košičan, ktorý bol nakazený koronavírusom, je už doma. Ako informovala hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ivana Vaněková, v utorok ho po druhom negatívnom teste pustili domov. V nemocnici je hospitalizovaná ešte jedna pacientka, jej stav je stabilizovaný.

10:50 V posledných rokoch pracovalo z domu len deväť percent Slovákov, tento počet sa aktuálne výrazne zvýšil

10:39 Koronavírus „odpískal“ aj sezónu KHL Vedenie Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) v stredu definitívne ukončilo sezónu 2019/2020. Vedenie Ruskom riadenej súťaže sa dlho zdráhalo aktuálny súťažný ročník „odpískať“, no šíriaci sa koronavírus nedal lídrom KHL na výber. „Robíme tak po konzultáciách s odborníkmi, aby sme chránili zdravie hráčov, fanúšikov aj zamestnancov klubov,“ informuje oficiálny web KHL. „Je to neľahký ortieľ. Všetci by sme chceli vidieť boj o Gagarinov pohár, ale situácia je mimoriadne zložitá a zdravie je v tomto okamihu najdôležitejšie,“ povedal prezident KHL Alexej Morozov. 10:24 Britská Národná zdravotnícka služba už zaregistrovala skoro 160-tisíc dobrovoľníkov, ktorí budú pomáhať v boji proti epidémii koronavírusu. Britská vláda potrebuje až štvrť milióna dobrovoľníkov na pomoc najohrozenejších skupinám obyvateľstva. Informoval agentúra Reuters. 10:12 Počet obetí koronavírusu vo Francúzsku je údajne vyšší ako uvádzajú oficiálne údaje. Tvrdí to Francúzska federácia nemocníc. Vláda vraj do štatistík započítava len pacientov, ktorí zomreli v nemocniciach. Oficiálne údaje nezahŕňajú ľudí, ktorí zomreli doma alebo v zariadeniach pre seniorov. Vo Francúzsku podľa oficiálnych údajov už potvrdili 22 304 prípadov a počet obetí sa už vyšplhal na 1100.

10:03 Ministerstvo vnútra kúpilo milión rýchlotestov za 8,90 eur za kus. Pritom vôbec nekonzultovalo s ministerstvom zdravotníctva, či ich potrebujeme, uviedol Matovič.

10:00 Premiér Igor Matovič na brífingu oznámil, že do krízového štábu pribudne bývalý vládny splnomocnenec Peter Pollák. Spolu s ďalšími členmi sa budú zaoberať potenciálnym rozšírením koronavírusu v rómskych osadách.

9:56 V Česku v utorok otestovali rekordný počet ľudí – 2976. Celkovo už v krajine otestovali 22 600 ľudí, z ktorých bolo na koronavírus pozitívnych 1497.

9:44 Letka ministerstva vnútra v stredu na Slovensko doručila 100-tisíc respirátorov FFP3. V priebehu dňa sa budú distribuovať do zdravotníckych zariadení, oznámil premiér na tlačovom brífingu premiér Igor Matovič.

9:41 Počet potvrdených prípadov koronavírusu na Slovensku sa v utorok zvýšil o 12 a celkový počet je tak 217.

9:12 Polícia na sociálnej sieti Facebook vyvracia hoax, že koronavírus je biologická zbraň.

8:54 Americká vláda a lídri oboch strán v Senáte USA ohlásili dohodu na bezprecedentnej legislatíve zameranej na pomoc firmám, zamestnancom a systému zdravotnej starostlivosti pri zvládaní vplyvu pandémie koronavírusu. Súčasťou balíka ekonomickej pomoci, ktorý ohlásili v stredu ráno, sú priame platby väčšine Američanom, zvýšenie podpory v nezamestnanosti a program v sume 367 mld. USD určený na udržanie vyplácania miezd pracovníkom, ktorí musia zostať doma. V rámci záchranného balíka sa jednorazovo priamo vyplatí všetkým dospelým Američanom po 1 200 USD a všetkým deťom po 500 USD. „Po dňoch intenzívnych diskusií Senát dosiahol nadstranícku dohodu o historickom balíku pomoci počas tejto pandémie,“ povedal líder senátnej majority Mitch McConnell. K posledným otázkam, o ktorých sa vyjednávalo, patrili garantované subvencované úvery v sume 500 mld. USD pre väčšie priemyselné odvetvia a tiež otázka, aká štedrá má byť pomoc leteckým spoločnostiam.

