Koronavírus (online): Na Slovensku máme 270 prípadov, Matovič oznámi opatrenia a Taliansko aj Španielsko hlásili rekordné počty obetí

11:32 Masívne výpadky príjmov spôsobené karanténnymi opatreniami, zastavením výroby a obmedzením poskytovania služieb postihnú podľa analytikov desaťtisíce domácností na Slovensku.

11:06 Aj Nemecko zaznamenalo v piatok rekordný nárast počtu prípadov, ako informuje Inštitút Roberta Kocha bolo ich 5780 a počet úmrtí stúpol o 55 na 253.

10:11 Americký prezident Donald Trump nariadil firme General Motors, aby vyrobila pľúcne ventilátory pre pacientov s koronavírusom. Informovala BBC.

Ako informuje na svojom webe Česká televízia, denný nárast sa v poslednom týždní pohybuje medzi 10 a 20 percentami. Celkovo je v krajine už 2422 potvrdených prípadov, deväť ľudí zomrelo a 11 sa vyliečilo.

9:08 Od soboty 28. marca do 11. apríla môžu obyvatelia Maďarska z domu vychádzať len cestou do práce alebo pre základné potreby, ako nákup potravín, liekov, či keď pôjdu odprevadiť deti na opatrovanie. V čase od 9:00 do poludnia pritom budú môcť v potravinách a lekárňach nakupovať len ľudia nad 65 rokov. Obyvatelia tiež budú môcť chodiť von cvičiť, no budú musieť dodržiavať bezpečnú vzdialenosť. Povolené bude aj dochádzanie na potrebné aktivity, ako napríklad návštevy fyzioterapie.

8:55 Taliansko už v počet potvrdených prípadov (86 498) predbehlo Čínu (81 394), krajina má aj najvyšší počet obetí – 9134.

8:40 Premiér Igor Matovič bude mať v sobotu o 12:00 brífing, na ktorom oznámi rozhodnutie Ústredného krízového štábu SR. Prinesieme vám ho naživo.

8:29 Športoví komentátori sú momentálne bez práce, keďže všetky súťaže a podujatia sú pozastavené, odložené alebo zrušené. Andrew Cotter si to vynahradil – v hlavnej úlohe Olivia a Mabel a jeho okomentovanie toho, ako jedia.