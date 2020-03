Koronavírus (online): Nakazených je už viac ako sto Slovákov, pribudlo osem nových prípadov

7:22 Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach posúva termín na podanie prihlášok na bakalárske študijné programy do 30. apríla. Ako univerzita informovala, prihlášku na štúdium je možné zasielať elektronicky prostredníctvom portálu e-Prihláška. Prihlášku nie je potrebné zasielať v papierovej forme.

7:00 Nový koronavírus, ktorý spôsobuje respiračné ochorenie COVID-19, sa dostal už do všetkých 50 štátov USA. Svoj prvý prípad v utorok ohlásila už aj Západná Virgínia. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

6:57 Nemocnice sprísňujú opatrenia. V Krompachoch či vo Zvolene, podobne ako v ďalších nemocniciach, kontrolujú pacientov pri vstupe. Obe nemocnice patria do siete AGEL, ktorá podľa jej hovorkyne Martiny Pavlíkovej vydala preventívny zákaz personálu zúčastňovať sa na poradách, zhromaždeniach a zasadnutiach väčšieho rozsahu aj v rámci svojich pracovísk. Denne sa kontroluje stav a nakladanie s osobnými ochrannými pomôckami a dezinfekciou. Zásoby ochranných prostriedkov označila Pavlíková za primerané. „Vďaka tomu, že spoločnosť AGEL má rozsiahlu sieť zdravotníckych zariadení, tieto si v prípade potreby vedia operatívne riešiť vzájomnú pomoc,“ dodala.

6:12 USA a Kanada sa pripravujú na obmedzenie cestovania medzi oboma krajinami, prezradil nemenovaný zdroj agentúre AP.

5:43 Nitriansky závod Jaguar Land Rover pozastaví výrobu vozidiel, informovala spoločnosť. Piatok bude posledným výrobným dňom. „Aktivity týkajúce sa nábehu výroby vozidla Defender budú pokračovať v nevyhnutnom rozsahu,“ dodala firma.

5:35 Amerického herca Toma Hanksa a jeho manželku Ritu Wilson, ktorí sa v Austrálii nakazili koronavírusom, už prepustili z nemocnice do domácej izolácie, informuje agentúra AP.

5:30 Lídri Európskej únie sa v utorok večer dohodli na vyhlásení zatiaľ 30-dňového zákazu vstupu na územie členských krajín EÚ, Nórska, Švajčiarska, Islandu a Veľkej Británie, z ktorého budú existovať výnimky iba vo veľmi obmedzenom rozsahu. Nemecko tento zákaz začalo s okamžitou platnosťou aplikovať.

5:30 Vítame vás pri sledovaní utorňajšieho online prenosu aktuálnych informácii o pandémii nového koronavírusu vo svete aj na Slovensku. Počet nakazených u nás v utorok vzrástol na 97 prípadov. Jedným z nich bolo ďalšie dieťa zo škôlky na Palkovičovej v Bratislave. Potvrdil to starosta Ružinova Martin Chren na sociálnej sieti.

Na Slovensku už máme takmer stovku ľudí nakazených koronavírusom, v utorok ich zatiaľ pribudlo počas jedného dňa najviac, a to 25. Podľa odhadov analytikov z Inštitútu zdravotnej politiky by sa mohlo do leta nakaziť až desať percent populácie, teda približne pol milióna Slovákov. Najvyšší nárast chorobnosti by mal nastať o dva mesiace.

Viaceré podniky museli kvôli preventívnym opatreniam prerušiť výrobku a ekonómovia hovoria o konci zlatých rokov. Kríza sa pravdepodobne dotkne mnohých odvetví hospodárstva a bude tvrdou aj skúškou kapacity nášho zdravotného systému.

Na Slovensku naďalej platí mimoriadna situácia, prísne opatrenia aj obmedzenia a pre oblasť zdravotníctva núdzový stav. Slováci, ktorí sa vracajú na územie republiky, musia absolvovať povinnú karanténu. Na Slovákov z maďarského pohraničia sa však vzťahuje výnimka – za prácou môžu denne dochádzať. Rovnaké pravidlá platia pre občanov Maďarskej republiky, ktorí žijú alebo pracujú na Slovensku.