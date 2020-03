Koronavírus (online): Slovensko prekročilo stovku. Ak sa nestane zázrak, Taliani dnes počtom obetí predbehnú Čínu

Koronavírus vo svete aj na Slovensku Online (minúta po minúte) 08:50 Virológom z Virologického ústavu Biomedicínskeho centra SAV sa v špeciálnom laboratóriu s tretím stupňom biologickej bezpečnosti podarilo izolovať na bunkových kultúrach prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2. Výsledkom izolácie je pripravenie neinfekčných vzoriek, ktoré bude skúmať tím Tomáša Szemeša z Vedeckého parku UK v Bratislave. Cieľom výskumu bude identifikácia kompletného genetického zloženia vírusu. 08:30 Britská libra sa v stredu prepadla voči doláru na najnižšiu úroveň od roku 1985, stojí len 1,15 USD. Voči euru dokonca libra atakuje historické minimá na úrovni 1,05 €. 8:28 Američan, ktorý zomrel v košickom hoteli, nebol nakazený koronavírusom. Informovala o tom hovorkyňa Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Ivana Vaněková. 7:37 Jeden z najväčších zamestnávateľov na Považí, spoločnosť Continental, prerušuje od dnešného dňa prevádzku v závode na výrobu osobných pneumatík. Od 26. marca do 5. apríla bude zastavená aj výroba nákladných pneumatík. Oficiálnym dôvodom nie je koronavírus, ale pokles objednávok. V súčasnosti spoločnosť Continental v Púchove zamestnáva 4 950 zamestnancov.

7:25 Lidl aj Kaufland zavádzajú vo všetkých 142 obchodoch po celom Slovensku v čase od 13:00 do 14:30 prednostné nakupovanie pre seniorov.

6:37 V stredu sa potvrdila nákaza u ôsmich obyvateľov SR:

2 ženy, Bratislava

1 muž, Bratislava

1 muž, Banská Štiavnica

1 muž, Košice

1 muž Martin

1 muž, Vráble

1 žena, Nitra

06:18 Česká republika má podľa šéfa Ústredného krízového štábu Romana Prymulu zhruba 3 týždne, aby stihla pripraviť nemocnice na prijímanie vážnych pacientov nakazených koronavírusom, aby sa situácia nezvrhla ako v Taliansku. Píše o tom idnes.cz.

06:13 Čína pošle EÚ dva milióny rúšok, 200-tisíc respirátorov a 50-tisíc testovacích sád na koronavírus. Na Twitteri to ohlásila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová.

Pripomenula, že Európska únia v januári pomohla Číne viac ako 50 tonami zdravotníckeho materiálu.

06:05 Spojené arabské emiráty zakázali svojim občanom, ktorí ostali za hranicami, návrat do vlasti na najbližšie 2 týždne.

05:58 Čína reportuje 34 nových nakazených, ale všetko sú to ľudia, ktorí do krajiny pricestovali. Na domácej pôde sa už infekcia nechytá. Celá Ázia informuje o novej vlne prípadov zavlečených z cudziny.

05:47 Holandský minister zdravotníctva Bruno Bruins v stredu odpadol počas vystúpenia na pôde holandského parlamentu. Minister sa za rečníckym pultom zrazu zviezol k zemi. Bruins, ktorý je z ústrednou postavou boja proti koronavírusu v krajine, túto príhodu neskôr pripísal totálnemu vyčerpaniu po dvoch náročných týždňoch. V Holandsku koronavírusu doteraz podľahlo 58 osôb, nákaza bola potvrdená u 2059 ľudí.

5:45 Na celom svete sa koronavírusom nakazilo už vyše 215-tisíc ľudí a 8893 osôb ochoreniu podľahlo. Najviac obetí, 3237, pochádza z Číny, kde sa však už šírenie nákazy podarilo dostať pod kontrolu. Nasleduje Taliansko s 2978, Irán s 1135, Španielsko so 638, Francúzsko s 264 a Spojené štáty so 124 obeťami. Rakúsko hlási štyri obete a 1 646 nakazených, Česká republika 464 nakazených, Poľsko päť obetí a 287 nakazených. Na Slovensku sa nákaza potvrdila u 105 ľudí, v Maďarsku u 58 a na Ukrajine u štrnástich. Na Slovensku a v Maďarsku jedna osoba nakazená koronavírusom zomrela, na Ukrajine majú už dve obete.



05:31 V Taliansku v stredu pribudol rekordný počet nakazených a rekordne stúpol aj počet úmrtí. V priebehu dňa pribudlo 4 200 infikovaných a ich celkový počet sa zvýšil na 35 713. Počet obetí vzrástol o 475 na 2 978. Znamená to, že ak sa nestane zázrak, Taliansko dnes predbehne Čínu v počte obetí koronavírusu.



05:30 Vítame vás pri sledovaní štvrtkového online prenosu aktuálnych informácii o pandémii nového koronavírusu vo svete aj na Slovensku. Počet nakazených sa v SR v sobotu vyšplhal na 105.

Počet nakazených koronavírusom na Slovensku vystúpil na 105, možno už máme aj prvé úmrtie. Zomrela 84-ročná žena, ktorá bola pozitívne testovaná, mala však viacero ochorení vrátane arterosklerózy, prekonaného infarktu a srdcového zlyhávania. Príčinu smrti určí pitva. Armáda SR je v stave pohotovosti pripravená pomáhať aj zasahovať.

Hrozný priebeh má epidémia v Taliansku. V stredu tam za jediný deň zomrelo 475 ľudí a pri tomto tempe dnes Taliani prekonajú počtom obetí aj Čínu. V tej dosiaľ koronavírusu podľahlo vyše 3200 nakazených.

Príznaky ochorenia COVID-19 sú horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, bolesť svalov, dusivý kašeľ a návšteva krajiny, v ktorej sa potvrdil výskyt koronavírusu.