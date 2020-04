Koronavírus: Počet nakazených na Slovensku stúpa len mierne, pendleri volajú po zmene a Conte predstavil plán pre Taliansku (online)

7:13 Od pondelka 27. apríla prechádzajú kontaktné pracoviská ministerstva vnútra z trojhodinového na 6-hodinový režim úradných hodín.

6:51 Taliansky premiér Giuseppe Conte v nedeľňajšom príhovore národu načrtol, ako by mohla vyzerať druhá fáza uvoľňovania prijatých opatrení.

Ako informuje BBC, ľudia sa budú môcť pohybovať v rámci svojho regióny, povolia sa napríklad aj pohreby s maximálnym počtom 15 ľudí. Od 4. mája by sa mali otvoriť reštaurácie, ale len na výdaj jedla so sebou. Otvoriť by sa malo aj viac obchodov, ktoré neboli zahrnuté v prvej fáze rušenia opatrení.

Od 1. júna by sa mohli otvoriť kaderníctva a kozmetické salóny, ale aj reštaurácie už s tým, že sa bude môcť jedlo konzumovať priamo v nich. Conte však upozornil, že ľudia majú byť naďalej zodpovední a dodržiavali zásady hygieny a odstupy.