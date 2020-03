Koronavírus: Počet nakazených na Slovensku stúpa, v Česku už uzavreli 21 miest a obcí (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

12:48 Do budovy michalovskej nemocnice môžu ísť ľudia len s rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Uviedla to komunikačná špecialistka siete Svet zdravia Jana Fedáková. Na troch vstupoch do nemocnice je zavedené triedenie pacientov. Lekár a sestra verejnosti bezkontaktne merajú teplotu a vyhodnocujú ďalšie príznaky, na základe ktorých lekár povolí alebo nepovolí vstup do nemocnice. Zároveň nemocnica až do odvolania pozastavila výdaj obedov pre verejnosť v nemocničnej jedálni.

12:39 Do budovy Nemocnice Košice – Šaca môže v súčasnosti pacient vstúpiť vchodom, ktorý sa nachádza v zadnej časti budovy nového operačného centra (označený je svetelnou tabuľou EMERGENCY). Do 15.00 hod. pri vchode stojí zamestnanec nemocnice, ktorý s pacientom vypíše tlačivo „Prehlásenie pacienta“ o klinickom stave a cestovateľskej anamnéze. Po 15.00 hod. pacient zazvoní a privolá zamestnanca urgentného príjmu. Týmto opatrením sa vedenie nemocnice snaží chrániť zamestnancov a pacientov v nemocnici, uviedla hovorkyňa spoločnosti AGEL Martina Pavliková.

12:30 Bratislava prerušila výberové konania na riaditeľov mestských organizácií.

12:25 Spoločnosť Contellation Brands, ktorá stojí za výrobou mexického piva Corona, ponúkla 15-miliónov amerických dolárov za zmenu názvu vraždiaceho koronavírusu. 12:22 Koronavírus priamo ovplyvní životy ľudí tým, že im zabráni chodiť do práce. Pre svojho zamestnávateľa sa tak v mnohých prípadoch stanú nadbytočnými a v prípade, že majú vlastný biznis, skrachujú. 12:18 V prvom Karanténnom centre v Gabčíkove je v súčasnosti umiestnených 34 občanov. Ako agentúru SITA informoval hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Peter Lazarov, určené je občanom Slovenskej republiky, ktorí sú po návrate zo zahraničia povinní dodržiavať 14-dňovú karanténu a nemajú podmienky pre jej strávenie bez ohrozenia svojej rodiny a blízkych. 12:14 Novým koronavírusom sa nakazila aj francúzska modelka a herečka ukrajinského pôvodu Olga Kurylenko. Oznámila to na Instagrame, kde uviedla, že je v domácej karanténe. „Som zavretá doma po tom, čo som mala pozitívny test na koronavírus. V skutočnosti som chorá už takmer týždeň. Moje hlavné príznaky sú horúčka a únava,“ vysvetlila v príspevku a odkázala svojim fanúšikom „Starajte sa o seba a berte to vážne!“.

12:08 Nemecko sa stalo ďalšou z krajín Európskej únie, ktorá pre šírenie koronavírusu zatvorila hranice. Stalo sa tak v pondelok ráno, pričom opatrenie sa netýka komerčnej dopravy. Nemecko uzavrelo svoje hranice s Francúzskom, Rakúskom a Švajčiarskom. Francúzsko rovnako zvažuje sprísnenie takýchto opatrení, pretože situácia sa podľa tamojšej vlády „rýchlo zhoršuje“.

12:00 Národné centrum zdravotníckych informácií spustilo web s aktuálnymi informáciami o koronavíruse na Slovensku. Na stránke virus-korona.sk sú všetky aktuálne informácie o vývoji ochorenia a prijatých opatreniach. 11:39 Mestský úrad v Martine zatvorili, vybaviť možno len pohreby. Mesto zároveň nariadilo vstup do prostriedkov MHD len s ochranou tváre. 11:30 K dočasným úpravám režimu fungovania Miestneho úradu na Junáckej ulici pristúpilo aj bratislavské Nové Mesto.

11:23 Ďalšie mimoriadne opatrenia zaviedol aj Dopravný podnik mesta Bratislava. Cestujúcich bez ochrany tváre neodvezie ani prímestská doprava Slovak Lines v Bratislavskom kraji. 11:05 Nemecká cestovná kancelária TUI do odvolania prerušuje väčšinu činností vzhľadom na zhoršujúcu sa epidémiu koronavírusu. Cestovanie sa prudko zmenšilo, keďže viac a viac krajín uplatňuje nové reštrikcie na obmedzenie šírenia ochorenia Covid-19. Nemecko sa pripojilo k iným štátom a odporúča zrušiť cestovanie do zahraničia, ak nie je nevyhnutné. Upozorňuje pritom ľudí na vysoké riziko, že sa nebudú môcť vrátiť domov. Cestovná kancelária TUI sa rozhodla „do odvolania prerušiť veľkú väčšinu aktivity v oblasti cestovania, vrátane prerušenia poskytovania balíčkov dovoleniek, výletných plavieb a ubytovania v hoteloch“. Firma nezverejní pripravený plán cieľov v oblasti zisku pre tento rok a uviedla, že za terajších okolností počká so zverejnením nového plánu. „Podnikáme všetky podstatné opatrenia v oblasti nákladov, aby sme zmiernili vplyv na zisk,“ uviedla TUI. „Navyše sme sa rozhodli požiadať o štátne garancie pomoci pri podpore podnikania, kým sa neobnoví normálna činnosť“. 10:51 Starostka Jaslovských Bohuníc Božena Krajčovičová sa pri zabezpečovaní ochranných rúšok na tvár nespolieha len na štát. V pondelok ráno mala k dispozícii prvých tristo rúšok, ktoré v nedeľu ušili miestne ženy. Na jej výzvu, či by sa v dedine nenašli ochotné krajčírky, zareagovali cez víkend hneď štyri. 10:46 Mesto Košice vyzýva cestujúcich, aby v prostriedkoch košickej mestskej hromadnej dopravy (MHD) nosili rúška, prípadne šatky, šály alebo iné podobné účinné ochranné pomôcky, ktoré môžu zamedziť prenos koronavírusu na iných cestujúcich alebo vodiča. Informoval o tom hovorca mesta Košice Vladimír Fabian. „Tieto sprísnené opatrenia v koordinácii s ďalšími krajskými mestami prijalo vedenie mesta Košice na rokovaní krízového štábu mesta, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu popoludní,“ uviedol. 10:40 Polícia na sociálnej sieti Facebook vyvracia ďalší hoax, ktorý sa šíri sociálnymi sieťami, že COVID-19 priviezli do Európy vlakom. V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem 10:27 Nemocnica CINRE – Centrum intervenčnej neurorádiológie a endovaskulárnej liečby, vrátane ambulancií, pracuje len v neodkladnom akútnom režime. 10:22 Zasadnutie pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (NS SR), ktoré sa malo konať v utorok 17. marca, sa neuskutoční. Sudcovská rada NS SR tak rozhodla pre zvýšenie bezpečnostného rizika šírenia koronavírusu. Zasadnutie pléna NS SR sa odročuje na neurčito. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

Donald Trump chcel údajne kúpiť nemecký vývoj vakcíny proti koronavírusu výlučne pre Spojené štáty, Berlín to rozčúlilo. „Kapitalizmus má svoje hranice,“ kritizujú nemeckí politici Washington. Vakcína podľa nich musí byť pre celý svet a nielen pre jednotlivé krajiny. Američania snahu o prevzatie nemeckej spoločnosti spochybňujú.

10:13 V núdzovom režime s minimálnym počtom zamestnancov funguje aj magistrát mesta Košice. Krízový štáb sa neustále zaoberá aj možnosťami zabezpečenia ďalších ochranných rúšok pre Košičanov a pre zamestnancov mesta, mestských častí, ktorí z dôvodu plneniu operatívnych povinností nemôžu pracovať z domu a sú aj naďalej prítomní na úradoch. 10:01 V súvislosti so šírením koronavírusu bude pozastavená prevádzka na všetkých hraničných priechodoch s Ukrajinou pre medzinárodnú osobnú dopravu. Ako informovala hovorkyňa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície (RHCP) Sobrance Agnesa Kopernická, výnimkou je preprava osôb s cieľom zabezpečenia ochrany národných záujmov alebo s plnením medzinárodných záväzkov a tiež predstaviteľov diplomatických inštitúcií a humanitárnych misií. Ako pripomenula Kopernická, obnovené sú aj kontroly na hraniciach s Poľskom. Na slovensko-poľskej hranici budú v prevádzke dva hraničné priechody pre osobnú a nákladnú dopravu Barvinek – Vyšný Komárnik a Chyžné – Trstená. Pre železničnú dopravu to budú priechody Lupkow – Palota, Muszyna – Plaveč, Zwardoň – Skalité. 9:46 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky zrušila ambulantnú časť Kliniky fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Zriadila v nej takzvanú červenú zónu COVID-19. Priestor je odizolovaný, má dva samostatné vchody a bude slúžiť výlučne pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19. „Keďže zriadená červená zóna nie je plnohodnotným infektologickým pracoviskom, tak primárne neslúži na vykonávanie preventívnych vyšetrení pacientov s podozrením na COVID-19,“ upozornil hovorca nemocnice Ján Baček. Nemocnica zriadila aj stan pri vrátnici, kde člen vlastnej ochrany a zdravotnícky pracovník budú vykonávať triedenie všetkých pacientov podľa usmernenia hlavného hygienika.

Stan pre triáž pri vchode novozámockej nemocnice. Foto: FNsP Nové Zámky

9:36 Spoločnosť U.S. Steel Košice nateraz pokračuje vo výrobe podľa plánu. Pre agentúru SITA to potvrdil hovorca spoločnosti Ján Bača.

9:29 Finančná správa SR na sociálnej sieti Facebook informuje, že od pondelka preberá na najväčšom daňovom úrade na Slovensku – v bratislavskej Petržalke – daňové priznania aj v mobilnej kancelárii. Klienti tak môžu odovzdať daňové priznanie bez toho, aby museli vstúpiť do budovy úradu.

9:14 Banskobystrická župa vyzýva nosiť rúška v prímestskej doprave, odporúča aj rukavice. Kraj chce tiež pomôcť dopravcom pri obstarávaní ochranných rúšok pre vodičov, pre potreby BBSK ich bude šiť sociálny podnik vo Valaskej.

8:40 Spotrebiteľské výdavky v Číne počas januára a februára klesli viac, než sa čakalo, nakoľko epidémia koronavírusu ochromila rôzne odvetvia druhej najväčšej svetovej ekonomiky. Maloobchodné tržby sa medziročne prepadli o 20,5 percenta a priemyselná produkcia oslabila o 13,5 percenta. Investície súkromných firiem sa prepadli o 26,4 percenta a trh komerčných nehnuteľností o takmer 40 percent. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnil v pondelok čínsky štatistický úrad. Vláda v Pekingu už čiastočne zmiernila opatrenia zamerané proti šíreniu vírusu. Výrobne a obchodné prevádzky v mnohých častiach krajiny postupne obnovujú činnosť. Firmy a ekonómovia však upozorňujú, že návrat k štandardným podmienkam potrvá mesiace. Situáciu totiž komplikujú cestovné a rôzne iné obmedzenia, ktoré vo vzťahu k Číne zavádzajú v USA, Európe a ďalších častiach sveta, čo poškodzuje čínsky export.

8.52 Učitelia a riaditelia škôl si v týchto dňoch medzi sebou odovzdávajú rady, ako majú učiť žiakov a študentov doma. Dôvodom je zatvorenie všetkých škôl a školských zariadení pre šíriaci sa nový koronavírus. Na sociálnej sieti vznikla skupina Zavretá škola – ako učiť doma, učitelia využívajú aj webstránku EduPage. Okrem toho sa postupne sprístupňujú aj viaceré bezplatné vzdelávacie obsahy.

8:20 Autobusy prímestskej dopravy v Žilinskom kraji jazdia v prázdninovom režime. Obmedzený režim zaviedli aj v mestskej hromadnej doprave v mestách Čadca, Kysucké Nové Mesto, Martin a Vrútky. Hovorkyňa SAD Žilina Ivana Strelcová zároveň žiada cestujúcich, aby nepoužívali na sedenie prvý rad sedadiel za vodičom. „Prosíme cestujúcich, aby sa voči vodičom i voči sebe vzájomne chovali ohľaduplne, zodpovedne a zároveň ostražito a s pokojom. Žiadame chorých s prejavmi nádchy a kašľa, aby nenastupovali do autobusov a chránili tak zdravie ostatných občanov a vodičov autobusov,“ uviedla.

7:53 Uzavretie Uničova, Červenky a Litovle v Olomouckom kraji sa týka aj ďalších 18 okolitých obcí. Česko má už 298 prípadov nákazy, uvádza Česká televize.

7.39 Národný ústav detských chorôb obmedzil vstup pacientov len na hlavný vchod. S dieťaťom smie navyše prísť len jedna sprevádzajúca osoba. Pri vstupe sú povinní nasadiť si rúško, ak ho nemajú, dostanú ho na registrácii. Pred vstupom ďalej do nemocnice sú povinní vyplniť dotazník.