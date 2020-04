Koronavírus: Pribudlo len šesť nakazených, pendlerov možno čakajú zmeny a dôchodcom chcú zrušiť vlaky zadarmo (online)

Johnsonov návrat prichádza v čase narastajúcej kritiky voči vláde za to, ako postupuje počas pandémie nového koronavírusu. V sobotu počet obetí Covid-19 v britských nemocniciach prekročil 20-tisíc. Opoziční politici vyzývajú vládu na objasnenie uvoľnenia celonárodných reštrikčných opatrení, ktoré v Spojenom kráľovstve zaviedli 23. marca a trvať budú prinajmenšom do 7. mája.

11:01 Na Slovensko by sa v nedeľu zo štokholmského letiska Arlanda malo vrátiť ďalších 132 repatriantov. Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková, po prílete budú cestujúci prevezení do karanténnych zariadení rezortu vnútra. Tam ich otestujú na prítomnosť nového vírusu SARS-Cov-2. Ešte predtým však do Štokholmu z Bratislavy odlieta 183 osôb. „Zároveň dnes letisko v Bratislave vybaví ďalšie dva nákladné lety so zdravotníckymi pomôckami z Číny,“ dodala Ševčíková.

10:46 Jednu z najväčších nemocníc v indickom hlavnom meste Naí Dillí museli uzavrieť po tom, čo bola na koronavírus pozitívne otestovaná zdravotná sestra. Ako informuje CNN, pohybovala sa po viacerých miestach v nemocnici a tak musia zariadenie kompletne vydezinfikovať a potom ho znovu otvoria. V Naí Dillí už potvrdili 3424 prípadov ochorenia Covid-19 a 53 ľudí zomrelo.

10:24 V Česku v sobotu urobili 4411 testov a počet prípadov nového koronavírusu sa zvýšil o 79 na 7352. Ako informuje ministerstvo zdravotníctva, ochoreniu Covid-19 už podľahlo 219 ľudí a 2471 sa vyliečilo.

10:09 Zo šiestich nových prípadov ochorenia Covid-19 na Slovensku, sú dva z Banskobystrického kraja a rovnaký počet pribudol aj v Trnavskom a Žilinskom kraji.