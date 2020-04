Koronavírus: Slovensko má prvú obeť a už viac ako 400 prípadov, premiér Matovič sa vzdáva celého svojho platu (online)

Koronavírus vo svete aj na Slovensku

Online (minúta po minúte)

K pozitívnym pacientom za predchádzajúci deň uvádzame dodatočné informácie: Žena, 59 rokov, okres Bardejov Muž, 22 rokov, okres Bratislava Muž, 28 rokov, okres Bratislava Žena, 8 rokov, okres Bratislava Žena, 22 rokov, okres Bratislava Žena, 45 rokov, okres Bratislava Žena, 53 rokov, okres Bratislava Muž, 49 rokov, okres Bratislava Muž, 40 rokov, okres Bratislava Muž, 59 rokov, okres Bratislava Žena, 87 rokov, okres Bratislava Muž, 5 rokov, okres Bratislava Žena, 41 rokov, okres Bratislava Žena, 18 rokov, okres Bratislava Muž, 41 rokov, okres Bratislava Muž, 33 rokov, okres Bratislava Žena, 23 rokov, okres Bratislava Muž, 30 rokov, okres Brezno Muž, 44 rokov, okres Kežmarok Žena, 46 rokov, okres Levice Muž, 56 rokov, okres Liptovský Mikuláš Muž, 57 rokov, okres Nové Zámky Žena, 26 rokov, okres Nové Zámky Muž, 40 rokov, okres Piešťany Muž, 41 rokov, okres Piešťany Muž, 53 rokov, okres Považská Bystrica Muž, 40 rokov, okres Revúca Muž, 44 rokov, okres Rimavská Sobota Muž, 36 rokov, okres Sabinov Žena, 57 rokov, okres Sabinov Muž, 39 rokov, okres Sabinov Muž, 38 rokov, okres Sabinov Muž, 47 rokov, okres Senec Muž, 40 rokov, okres Senec Muž, 34 rokov, okres Senec Žena, 30 rokov, okres Spišská Nová Ves Muž, 37 rokov, okres Trnava

12:10 Premiér Igor Matovič chce urobiť rozhodnutie o prípadnom „blackoute“ čo najskôr, pretože naša ekonomika „krváca“. Každý deň je strata 70 miliónov eur.

12:08 Pri „blackoute“ by sa podľa premiéra Igora Matoviča museli „pendleri“, ktorí dochádzajú každý deň za prácou do zahraničia, napr. Rakúska, museli by sa rozhodnúť, či chcú počas „vypnutia krajiny“ žiť na Slovensku alebo v tej krajine, kde dochádzajú.

12: 06 Výnimočný stav, vypnúť Slovensko, všetko dodržiavať, vojenská disciplína – takto si Igor Matovič predstavuje blackout. Myslí si, že by po ňom ekonomika mohla opäť fungovať, vrátane obnovenia školskej dochádzky.

11:54 Prijatými opatreniami sme podľa premiéra Igora Matoviča znížili mobilitu o 70 percent. Keby sme sa podľa neho rozhodli pre „blackout“ mobilita by sa znížila o 90 percent. Nechcel však konkretizovať, kedy chce „vypnúť“ krajinu, či v apríli, máji alebo júni. Ale dodal, že v lete by to už bolo neskoro.

11:41 Premiér Igor Matovič pre koronavírus nevylúčil „blackout“ pre celú krajinu.

11:38 Žilinská Kia Motors Slovakia opäť rozbehne výrobu. Od pondelka 6. apríla do štvrtka 9. apríla bude automobilka vyrábať v štandardnom trojzmennom režime. Po Veľkej noci prejde na dvojzmennú prevádzku, ktorá bude trvať do konca apríla.

Foto: ilustračné, SITA/Milo Fabian.

11:34 Medzi novými prípadmi na Slovensku je aj päťročné dieťa aj 87-ročná žena. Až 16 pozitívne testovaných je z Bratislavy.

11:32 Počet potvrdených prípadov na Slovensku sa zvýšil o 37 na 401. Celkovo v utorok otestovali 877 ľudí.

11:27 Údaje budú zverejnené na webovej stránke úradu vlády. Výška príspevku nie je limitovaná. Peniaze majú pomôcť predovšetkým ľuďom, pri ktorých nezaberú návrhy zákonov. Koalícia sa rozhodla pre tento krok najmä z dôvodu, že na platy poslancov sú naviazané aj mzdy tisícok ľudí v štátnej správe. V prípade, že by si legislatívne znížili platy, opatrenia by sa dotkli aj úradníkov, sudcov či prokurátorov.

11:22 Predseda hnutia Sme rodina Boris Kollár vyzýva riaditeľov štátnych podnikov aj šéfov veľkých koncernov, aby do nového fondu prispeli tieť.

11:20 Do Fondu vzájomnej pomoci majú prispievať politici a podnikatelia. Peniaze majú ísť ľudom, ktorým nepomôžu opatrenia vlády a individuálne životné príbehy.

11:16 „Nedokážeme zákonmi pomôcť všetkým. Nedá sa do legislatívy napísať každá životná situácia, v ktorej sú teraz viaceré rodiny na Slovensku. Rozhodli sme sa na Úrade vlády SR zriadiť Fond vzájomnej pomoci, ktorým sa budeme snažiť vyriešiť ťažké situácie ľudí. Je to spoločné rozhodnutie aj s našimi koaličnými poslancami. Budeme radi, ak by prispievali aj opoziční poslanci. Chceme ľuďom ukázať, že na nich myslíme nielen zákonmi, ale aj takouto formou. Budú prispievať koaliční poslanci, ministri a ďalší. Keďže sa patrí ísť príkladom, chcem povedať, že sa vzdávam celého premiérskeho platu,“ povedal Matovič.

11:10 Premiér Igor Matovič oznámil vznik Fondu vzájomnej pomoci a aj to, že sa vzdáva celého svojho platu. Fond založili koaličné strany.

10:39 Slovensko má prvú obeť koronavírus, potvrdil minister zdravotníctva Marek Krajčí.

10:27 OSN odhaduje, že v dôsledku pandémie by mohlo prísť na celom svete o prácu 25 miliónov ľudí. 10:18 Väčšina zdravotníckych zariadení združená v Asociácii polikliník a zdravotníckych zariadení (APAZ) nedostala k dnešnému dňu od štátu ochranné prostriedky, ako sú napríklad rúška či rukavice.

10:07 Všeobecná zdravotná poisťovňa pripomína, aby sme nezabúdali v rámci čistenia a dezinfikácie ani na oblečenie, ktoré máme na sebe a na predmety, ktoré máme poruke

10:01 HC Slovan Bratislava v súvislosti so šíriacou sa pandémiou koronavírusu pristúpil k opatreniam na zabezpečenie budúcej existencie. 9:38 Najväčší vydavateľ novín v Austrálii oznámil, že v dôsledku zníženia príjmov z reklamy v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu prerušuje tlač 60 predmestských a regionálnych novín. Spoločnosť News Corp. v stredu oznámila, že lokálne noviny v štátoch Nový Južný Wales, Viktória, Queensland a Južná Austrália budú od budúceho týždňa dostupné len v digitálnej forme. Zmena by však nemala byť trvalá. Rozhodnutie je podľa nich dôsledkom výrazného poklesu príjmov z reklamy. Pandémia však zároveň zvýšila záujem o digitálne predplatné titulov patriacich pod News Corp. Združenie austrálskych novinárov už medzitým požiadalo vládu, aby poskytla finančnú pomoc niekoľkým vidieckym novinám, ktoré už v dôsledku poklesu reklamy zastavili tlač. 9:22 „Lex korona“ sa delí na oblasť daní, finančného trhu a rozpočtových pravidiel.

9:10 Žiaci a študenti sa od 1. apríla vlakom zadarmo neodvezú.

8:52 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča a.s., člen skupiny AGEL, potrebuje aj v týchto dňoch, a to vo zvýšenej miere, najvzácnejšiu tekutinu – krv. Darcovia sú aj naďalej na hematologicko-transfúznom oddelení vítaní. Prísnejšie pravidlá však neobišli ani túto oblasť zdravotníctva, momentálne platia pri každom odbere krvi mimoriadne opatrenia. Hematologicko-transfúzne oddelenie v Levoči je pre darcov krvi pravidelne otvorené každý utorok a štvrtok, mobilné odbery sú momentálne zrušené.

8:31 Ford vyrobí 50-tisíc pľúcnych ventilátorov. Pomocnú ruku pri výrobe pľúcnych ventilátorov ponúkli aj ďalšie firmy ako General Motors, Tesla, Dyson či Virgin Orbit.

8:14 Už tri týždne platia v Taliansku veľmi prísne opatrenia. Ľudia nemôžu vychádzať z domu a mnohí z nich sú na pokraji zúfalstva.