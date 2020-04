Koronavírus: Slovensko má rekord v testoch, dôchodcom sa nepáčia skrátené nákupy a už je jasné, ako prebehnú maturity (online)

12:16 Nariadenia úradov o obmedzení pohybu v obchodoch majú viacero nedostatkov, tvrdí ústavný právnik Peter Kresák a kritizuje aj pokutu, ktorá hrozí v prípade nedodržania pravidiel. Tá je stanovená na sumu 20-tisíc eur.

11:47 Občianska iniciatíva zameraná na pomoc zdravotníkom Kto pomôže Slovensku k dnešnému dňu vyzbierala viac ako milión eur. Informáciu zverejnila iniciatíva na svojej internetovej stránke. Vďaka tomu zabezpečila ochranné pomôcky a vybavenie pre „prvú líniu“ boja proti pandémii. Iniciatíva doteraz venovala osobám prvého kontaktu viac ako 262-tisíc párov rukavíc, 30-tisíc rúšok či 92-tisíc chirurgických rúšok. Z celkovo vyzbieranej sumy použila iniciatíva na nákup zdravotníckych pomôcok vyše 948-tisíc eur.

Iniciatíva zabezpečila organizáciám aj respirátori, dezinfekciu na ruky, operačné čiapky, ochranné štíty či okuliare. Do nákupu, balenia, triedenia a rozvozu životchrániacich pomôcok sa bez nároku na odmenu zapojili stovky „runnerov“, ktorí požadované pomôcky doručili do 320 miest a obcí po celom Slovensku. O pomoc zatiaľ požiadalo 300 nemocníc, 728 ambulancií, 304 zariadení sociálnych služieb, 163 záchranných služieb a 34 lekární. Iniciatíva podporuje aj občianske združenia, firmy či ľudí v teréne. Celkovo poskytli k dnešnému dňu pomoc so zdravotníckym vybavením 6 340-krát.

11:33 Čína hlási 10 nových prípadov nového koronavírusu, čo je o 20 menej ako v predchdzajúci deň. V krajine už ochoreniu Covid-19 podľahlo 4632, ale za posledný deň opäť nehlásili žiadnu obeť

11:15 Zhruba 50 % nemeckých firiem v súčasnosti využíva skrátené úväzky, ďalších 18 % počíta s prepúšťaním zamestnancov. Vyplýva to z prieskumu, o ktorom informoval vo štvrtok ekonomický inštitút Ifo.