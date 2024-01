Kranjska Gora 2023: Petra Vlhová je prvá po 1. kole obrovského slalomu v Kranjskej Gore

Slovenská lyžiarka Petra Vlhová viedla po elitnej pätnástke 1. kola sobotného obrovského slalomu Svetového pohára. V slovinskej Kranjskej Gore za ňou s tesným odstupom dvoch stotín zaostala líderka celkového poradia v "obráku" Federica Brignoneová z Talianska. Tretia priečka patrila Švajčiarke Lare Gutovej-Behramiovej (+0,15 s).





"Cítila som sa dobre, boli tam nejaké drobné chyby, ktoré by som už v ďalšej jazde neurobila. Snažila som sa ísť to, čo viem, napokon je z toho prvé miesto. Špeciálne, keď sú takéto podmienky sa cítim na lyžiach dobre, aj keď je to náročné, pretože stále prší. Pôjdem v druhom kole posledná, som zvedavá, aká bude trať. Dám do toho všetko a uvidíme, ako to dopadne," uviedla Vlhová v rozhovore pre televíziu JOJ Šport.Slovenka vlani v Kranjskej Gore obsadila v obrovskom slalome tretie a štvrté miesto. Organizátori sa snažili aj napriek nepriaznivému počasiu a vytrvalému dažďu pripraviť trať čo najlepšie. Dvadsaťosemročná Slovenka štartovala s číslom dva, pred ňou na trať ako prvá vyrazila líderka celkového poradia v "obráku" Talianka Federica Brignoneová. Od úvodných jázd bolo zrejmé, že skoré štartové číslo môže byť v 1. kole kľúčovou výhodou, trať bola čerstvá a chýbal na nej ľad. Vlhová po nastavení latky Brignoneovou predviedla sebaistú a plynulú jazdu s potrebnou dávkou agresivity. Najvýraznejšie jej vyšiel tretí úsek trate, v ktorom si vypracovala dôležitý náskok na svoje prenasledovateľky.Druhé kolo bolo na programe od 12.30 SEČ.